Italia | rendimento in netta crescita nell' asta di CTZ

Scuola - il rendimento degli studenti Italiani? Non dipende dal ceto sociale : Il rendimento scolastico degli studenti italiani non dipende dal ceto sociale. Ad affermarlo è uno studio svolto dal Politecnico di Milano e della Lancaster University: sono stati paragonati i risultati in matematica del test PISA 2015 di ragazzi di 15 anni provenienti da nove Paesi diversi, tra cui Francia, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti e Italia. Per realizzare la ricerca sono state utilizzate tecniche statistiche innovative e tecniche di ...