Italia con Nobilio | Don e Paltrinieri ai mondiali a squadre

Convocati Italia - le possibili scelte di Mancini per la Nations League : Convocati Italia, Roberto Mancini alle prese con scelte importanti in vista delle due gare di Nations League contro Polonia e Portogallo Pronti, partenza, via! L’esperienza di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale Italiana, avrà inizio ufficialmente con le gare della Nations League. I primi due incontri vedranno l’Italia opposta a Polonia e Portogallo, contro Lewandowski e CR7 non certo compiti semplici per gli ...

G7 - nessuno cresce. Ma l'economia Italiana va più lenta degli altri : Frenata generale per l'economia globale legata agli effetti della guerra dei dazi. Ma per l'Italia la situazione pesa più che per gli altri stati

G7 - nessuno cresce. Ma l’economia Italiana va più lenta degli altri : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria L’economia italiana rallenta. Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) l’Italia è l’unico paese del G7 a mostrare un trend di crescita negativo. Il dato è relativo al trimestre aprile-giugno. Un rallentamento che, per quanto “marginale”, come lo definisce l’organizzazione parigina, era già stato preannunciato a luglio ...

Federconsumatori : In autunno stangata di 1700 euro per le famiglie Italiane : "Alla luce della preoccupante situazione economica delle famiglie e della fase di incertezza in cui versa la nostra economia, rivolgiamo al governo ed all' Autorità per l'energia un appello affinché ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : i possibili convocati dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo : E’ tempo di esami per l’Italia di Roberto Mancini, che inizia la sua avventura nella Nations League 2019 con due test importanti contro la Polonia di Robert Lewandowski (7 settembre) e il Portogallo di Cristiano Ronaldo (10 settembre). Gli azzurri hanno bisogno di recuperare la fiducia perduta dopo il tonfo contro la Svezia che ha causato l‘esclusione dai Mondiali 2018. E il primo posto nel girone garantirebbe all’Italia ...

Ryanair - firmato in Italia primo contratto collettivo per i piloti. Anpac : “Accordo storico - nessun precedente in Europa” : Per la prima volta Ryanair firma un contratto collettivo di lavoro. Dopo 8 mesi di trattative con il sindacato Anpac, il vettore irlandese ha riconosciuto ai piloti con base in Italia, annuncia l’associazione in una nota, “quanto previsto dall’ordinamento nazionale Italiano in termini di Tfr, la contribuzione alla Cassa di assistenza sanitaria integrativa, il pagamento dei contributi previdenziali e il riconoscimento pieno ...

Ryanair - siglato in Italia il primo contratto collettivo dei piloti : Dopo 8 mesi di trattative l’Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile (Anpac) ha sottoscritto il primo contratto collettivo di lavoro per i piloti dipendenti della società Ryanair basati in Italia. Si tratta, afferma l’associazione, di «un avvenimento storico per il vettore irlandese in quanto il contratto collettivo di lavoro di diritt...