Istat | fiducia in calo per famiglie e imprese

adnkronos

: L'Istat: peggiora la fiducia delle famiglie e delle imprese - Agenzia_Ansa : L'Istat: peggiora la fiducia delle famiglie e delle imprese - repubblica : Istat, in calo la fiducia degli italiani, sono in ansia per la 'situazione economica personale' [news aggiornata al… - istat_it : Ad agosto 2018 #fiducia dei #consumatori da 116,2 a 115,2, #fiducia delle #imprese da 105,3 a 103,8 #istat… -

(Di martedì 28 agosto 2018) Peggiora il clima disia per lesia per le. Ad agosto 2018 si stima un peggioramento del clima didei consumatori rispetto al mese scorso, da 116,2 a 115,2,; anche per ...