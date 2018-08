Irene Ferri | da «Solletico» alla Mostra di Venezia | «2018 | non potevi darmi di più»

vanityfair

(Di martedì 28 agosto 2018) Questa intervista è tratta dal numero 34 di Vanity Fair in edicola fino al 29 agosto «A girare questo corto ho provato la stessa vertigine di quando con mio figlio Adriano sono stata sulle montagne russe a Disneyland, su e giù per le Rock’n’ Roller Coaster. È semplice, funziona così: parte il contorovescia, poi precipiti nel vuoto. È un’emozione unica, lo dico da massima esperta di montagne russe in famiglia». Velocità di 100 km raggiunta in meno di tre secondi con la musica degli Aerosmith che ti schiaffeggia il petto: ci sono molti modi di guadagnarsi il vento tra i capelli, dopo Disneylandne ha scoperto un altro. Il corto commedia noir di Cosimo Alemà ha un titoloWertmüller – Si sospetta il movente passionale con l’aggravante dei futili motivi – e colorati echiAlmodóvar: chiuderà la sezione Sic@Sic Short Italian Cinema della Settimana internazionale ...