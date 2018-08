Inter | Spalletti e Icardi si giocano molto contro il Bologna

Inter - critiche assurde a Handanovic : il portiere non è un problema per Spalletti : Inizio di stagione deludente in casa Inter, un solo punto conquistato per la squadra di Luciano Spalletti contro Sassuolo e Torino, due squadre assolutamente alla portata, troppo poco per quella che alla vigilia era considerata come l’anti-Juventus. Nelle ultime ore critiche assurde nei confronti del portiere Handanovic, è vero che l’estremo difensore nerazzurro ha commesso un errore in occasione del gol del 2-1 di Belotti ma ...

Inter - perchè Icardi è sempre intoccabile? Spalletti segua l’esempio di Allegri con Dybala : Dopo appena due giornate di campionato, l’Inter si ritrova già a fare i conti con i malumori di una piazza che quest’anno si aspettava di poter lottare testa a testa con la Juventus per la vittoria del titolo. Emettere sentenze dopo 180 minuti dall’inizio della Serie A, però, è prematuro ed è bene sottolineare che i nerazzurri molto probabilmente anche per questa stagione non contenderanno lo scudetto ai bianconeri, semplicemente perché ci ...

Inter - de Vrij : 'Sassuolo e il Torino il passato - ora ripartiamo. Le parole di Spalletti...' : Il difensore dell' Inter Stefan de Vrij parla a Sky Sport , analizzando il difficile avvio di stagione dei nerazzurri, reduci dal ko con il Sassuolo e il pareggio Interno con il Torino: 'Bisogna guardare avanti e concentrarsi sulla prossima. Le ultime ...

Fabrizio Biasin : Perché l'Inter fa pena. Luciano Spalletti ha già perso le sue certezze : C' è questo problema fastidioso, difficilmente analizzabile, per certi versi inspiegabile e che non riusciamo a sintetizzare se non con le seguenti tre parole: l' Inter fa pena. E questo potrebbe ...

Inter - Spalletti infuriato dopo il pareggio con il Torino : Ancora rimandato il primo successo dell'Inter in campionato. I nerazzurri, dopo il ko subito la settimana scorsa contro il Sassuolo per 1-0, pareggiano contro il Torino in un Meazza gremito, con oltre sessantamila spettatori, che al fischio finale non hanno nascosto tutto il loro disappunto per la prestazione dei propri beniamini. Una partita dai due volti che vede l'Inter dominare nel primo tempo e andare in vantaggio di due reti grazie ai gol ...

Inter - ecco il manuale tattico di Spalletti : così si spiega la scelta D'Ambrosio : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'ecco l'altro punto della crescita non ancora completata dall'Inter. La squadra di Spalletti non ha ancora un'identità tattica ben definita. L'idea del ...

Inter - 4 capi d'accusa ad Appiano Gentile. Ma Spalletti ha trovato di fronte a sé... : Sono quattro i punti che ieri Luciano Spalletti ha voluto approfondire ad Appiano Gentile con l'Intero gruppo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico toscano abbia trovato davanti a sé un gruppo giù di morale. 'Mancanza di fame agonistica, assenza di personalità nei protagonisti, scarsa gestione del match e ...

Inter - la terapia d'urto di Spalletti ha un nome e un cognome : L'Inter ha urgente bisogna dell'esuberanza di Radja Nainggolan. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come il centrocampista belga è pronto a partire titolare per la prossima sfida di campionato contro il Bologna. La terapia d'urto ha un nome e un cognome: Radja Nainggolan. È il ...

Personalità - rabbia e testa - Spalletti striglia l'Inter : Nainggolan è la sua soluzione : I giocatori chiamati a una presa di coscienza dopo i flop con Sassuolo e Torino: col Bologna non possono più sbagliare

Spalletti e l'Inter senza luce. Ed è subito alta tensione : Alzi la mano chi non ha già pensato: quando arriva Antonio Conte a Milano? Viste le due squadre avrebbe solo l'imbarazzo della scelta: nel mettersi le mani nei capelli. Luciano Spalletti non ha ...

Inter : salta giorno di riposo - la squadra a rapporto da Spalletti : Lo riporta Sky Sport, specificando che Sime Vrsaljko e Kwadwo Asamoah stanno meglio e non si sono …

Inter - Spalletti ci prova con il dialogo : Niente giorno di riposo, come deciso da Luciano Spalletti dopo il pareggio contro il Torino. L'Inter ha rimandato l'appuntamento con la prima vittoria in campionato e si è rimessa subito al lavoro, ...

VIDEO/ Inter-Torino - 2-2 - - highlights e gol : niente riposo - confronto Spalletti-squadra ad Appiano - Serie A - : VIDEO Inter Torino , 2-2, : highlights e gol della partita, valida per la 2giornata di Serie A. Immagini salienti della sfida a San Siro , 26 agosto, .

Inter - Spalletti e il rinnovo precampionato : mossa precipitosa? : Alla luce dei primi due risultati dell’Inter, i dirigenti forse stanno ripensando al rinnovo offerto a Spalletti – forse frettolosamente – poco prima dell’esordio in campionato. E’ sicuramente esagerato parlare di panchina in discussione, ma ci si chiede quanto possa giovare blindare, come ha fatto la società nerazzurra, un allenatore prima che siano i risultati a parlare. In estate, Suning ha allestito una ...