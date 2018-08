Inter | perchè Icardi è sempre intoccabile? Spalletti segua l’esempio di Allegri con Dybala

Fabrizio Biasin : Perché l'Inter fa pena. Luciano Spalletti ha già perso le sue certezze : C' è questo problema fastidioso, difficilmente analizzabile, per certi versi inspiegabile e che non riusciamo a sintetizzare se non con le seguenti tre parole: l' Inter fa pena. E questo potrebbe ...

“A Barcellona perché sogno di fare l’Interprete. In Italia lavori estenuanti - in Spagna c’è rispetto per il riposo” : “Spesso mi chiedono perché sono sempre in partenza, se non mi trovo mai bene da nessuna parte. Io rispondo che per me lo stupido è chi non parte”. Rachele Bellia ha 26 anni e gli ultimi due li ha passati lavorando come animatrice e cameriera in un albergo di Gran Canaria, meta turistica fra le più gettonate dell’arcipelago spagnolo. Da qualche mese però si è trasferita a Barcellona, dove ha iniziato a studiare Lingue perché sogna di ...

Inter - Skriniar : 'Concentrati perché il Toro è fisico' : Intervistato da Sky Sport, il difensore dell 'Inter Milan Skriniar ha parlato così a pochi minuti dall'inizio della seconda gara nerazzurra in campionato a San Siro contro il Torino: 'Dobbiamo stare concentrati perché ...

Luigi Di Maio ha chiesto le dimissioni del ministro dell’Interno perché indagato (due anni fa) : Nel 2016 commentò in maniera molto netta la notizia di un'indagine su Angelino Alfano: a qualcuno ricorda qualcosa? The post Luigi Di Maio ha chiesto le dimissioni del ministro dell’Interno perché indagato (due anni fa) appeared first on Il Post.

Bundesliga - furia Hoffenheim : "Rigore inesistente. Perché la Var non è Intervenuta?" : Basta premere play e tutto riparte. Esattamente dal momento in cui era stato messo in pausa. Vale pure per la Var e le polemiche legate alla tecnologia. Perché in Germania a maggio erano andati in ...

Gli Interrogatori del pm al Viminale Salvini : «Perché non parte da me?» : Il procuratore, che indaga per sequestro di persona e arresto illegale, nel fine settimana interrogherà alcuni funzionari del Viminale e alcuni ufficiali della Guardia costiera

Diciotti - gli Interrogatori del pm di Agrigento. Salvini : perché non parte da me? : Attento a non lasciarsi trascinare nella polemica politica, Patronaggio si affida allo studio dei report sanitari raccolti sulla Diciotti, alle dichiarazioni dell'equipaggio e agli sfoghi dei ...

Perché su Ilva l'Interesse politico di Di Maio non coincide col bene di Taranto : Spiegare a una città dove quasi un cittadino su due ha votato M5s che il cambiamento non sarà dirompente come promesso è un rischio che può costare consensi. Con la vertenza Ilva, Luigi Di Maio tiene Taranto appesa a un filo, ma se il filo dovesse spezzarsi la batosta potrebbe essere grande tanto qu

WHATSAPP - PERCHÉ APP COME WHATSDOG SONO PERICOLOSE/ Google Interviene e le cancella dal Play Store - ma... : WHATSDOG, app per spiare le conversazioni di WHATSAPP. Tutto quello che c’è da sapere prima di scaricare questa applicazione che sta spopolando in rete(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:31:00 GMT)

Perché la fuga degli investitori Internazionali dall’Italia non si ferma : La fuga degli investitori internazionali dall’Italia non si ferma. Gli ultimi dati della Banca centrale europea confermano lo scarso appeal dei titoli di Stato sui mercati. A maggio il calo era stato di 34 miliardi di euro. A giugno le vendite sono state ancora più alte: 38 miliardi. Cosa sta accadendo? Si fa sentire l’aumento dei tassi americani, ...

Volkswagen - a rischio richiamo oltre 700mila veicoli : ecco perché e quali sono i modelli Interessati : Con un comunicato ufficiale, Volkswagen ha annunciato che circa 700mila veicoli in tutto il mondo (di cui oltre 50mila solo in Germania), sarebbero a rischio richiamo e invitano i clienti a...

Marilyn Manson - malore sul palco/ Video. Texas - Interrompe il concerto : ecco perchè è stato male : Marylin Manson, sabato sera, durante un suo concerto in Texas, è collassato sul palco dopo la quinta canzone. La causa? Un'intossicazione alimentare. A sostituirlo il collega Rob Zombie(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:48:00 GMT)