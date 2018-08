Inter | ecco il manuale tattico di Spalletti | così si spiega la scelta D' Ambrosio

Inter - retromarcia strategica? Ecco il discorso della dirigenza alla squadra : Il lento avvio in campionato ha imposto alla dirigenza nerazzurra una presa di posizione verso un gruppo che ha mostrato scarsa personalità. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Spalletti abbia indirizzato il gruppo verso nuovi obiettivi. 'Toglietevi dalla testa lo scudetto. È il messaggio deciso che l'Inter tutta, allenatore e dirigenti, hanno voluto ...

Sorteggi Champions League - inizia l’attesa : le fasce - ecco cosa rischiano Juventus - Napoli - Roma e Inter : Sorteggi Champions League – Prendono il via questa sera gli ultimi match validi per i preliminari di Champions League, poi il quadro per la fase a gironi sarà al completo, quattro club italiani pronti a dare battaglia ed arrivare fino in fondo alla competizione. La più grande incognita è quella legata al Liverpool, in caso di qualificazione del Benfica i Reds scivolerebbero in terza fascia con un grande rischio per i club italiani. ...

Marani : 'Inter - ecco cosa serve per diventare una squadra vincente' : La sconfitta di Sassuolo, seguita poi dal pareggio in rimonta casalingo contro il Torino hanno portato i tifosi di San Siro a mugugnare a fine partita, e in alcuni casi anche a fischiare la squadra,. ...

Inter-Torino streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Inter-Torino streaming – Torna in campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Inter e Torino nelle ultime ore si è concluso il calciomercato, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Inter ...

Inter News - Fate largo - riecco l'imprescindibile di Spalletti : ... 22:28 Inter News: Perisic punto fermo del mister , Inter News, A Sassuolo è entrato nella ripresa, con pochi allenamenti nelle gambe, ma quanto sia importante Perisic nell'economia del gioco di ...

Inter - ecco il nuovo Matchday Programme : grafica inedita e contenuti esclusivi : Esordio stagionale per l'Inter in casa contro il Torino ed ecco così il nuovo Matchday Programme ufficiale per tutti i tifosi L'articolo Inter, ecco il nuovo Matchday Programme: grafica inedita e contenuti esclusivi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nainggolan in discoteca - ecco la decisione dell’Inter dopo il caos delle ultime ore : Nelle ultime ore l’Inter ha dovuto fare i conti con il caso Nainggolan, il centrocampista è stato ‘beccato’ venerdì sera in una discoteca alla vigilia della partita di campionato contro il Sassuolo, va ricordato che il belga non ha preso parte alla partita a causa di un infortunio. Nainggolan era ospite di un locale ed era in compagnia di Fabrizio Corona, in particolar modo ha fatto discutere il gestaccio del calciatore ...

Inter - ecco cosa c'è dietro la retromarcia di Modric : Seconda la rosea, le parole del vicecampione del mondo vanno lette come come tentativo di ricucire i rapporti, vista la sua permanenza. Ora Florentino Perez, numero 1 della Casa Blanca, è pronto a ...

Volkswagen - a rischio richiamo oltre 700mila veicoli : ecco perché e quali sono i modelli Interessati : Con un comunicato ufficiale, Volkswagen ha annunciato che circa 700mila veicoli in tutto il mondo (di cui oltre 50mila solo in Germania), sarebbero a rischio richiamo e invitano i clienti a...

Volkswagen - a rischio richiamo oltre 700mila veicoli : ecco perché e quali sono i modelli Interessati : Con un comunicato ufficiale, Volkswagen ha annunciato che circa 700mila veicoli in tutto il mondo, di cui oltre 50mila solo in Germania,, sarebbero a rischio richiamo e invitano i clienti a presentarsi nelle officine autorizzate per una necessaria revisione. Come annunciato dalla casa ...

Marilyn Manson - malore sul palco/ Video. Texas - Interrompe il concerto : ecco perchè è stato male : Marylin Manson, sabato sera, durante un suo concerto in Texas, è collassato sul palco dopo la quinta canzone. La causa? Un'intossicazione alimentare. A sostituirlo il collega Rob Zombie(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:48:00 GMT)

Inter - THOHIR : "ECCO PERCHÈ HO VENDUTO A SUNING"/ Dalle rivelazioni ai rimpianti : "Non ho mai..." : INTER, THOHIR: "Ecco PERCHÈ ho VENDUTO a Suning". Ultime notizie, rivelazione del tycoon sulla cessione del club ai cinesi, giunta lo scorso 6 giugno 2016(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:37:00 GMT)

Thohir allo scoperto : 'ecco perchè ho venduto l'Inter' : Erick Thohir ha svelato i retroscena dell'acquisizione e della cessione di parte delle quote dell'Inter a Suning Erick Thohir ha venduto le quote di maggioranza dell'Inter a Suning, restando però in ...

Sassuolo-Inter streaming - ecco dove guardare la diretta della partita su DAZN : Sassuolo-Inter streaming su DAZN– Torna in campo il campionato di Serie A, dopo gli anticipi di ieri di Juventus e Napoli importante match quello che mette di fronte Sassuolo ed Inter. Nelle ultime ore si è concluso il calciomercato, il club nerazzurro si è mosso in modo massiccio e si candida ad essere grande protagonista nella prossima stagione mentre anche i neroverdi si sono rinforzati con gli ultimi importanti colpi, le due ...