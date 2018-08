Inter | de Vrij suona la carica | ' Sassuolo e Toro già dimenticati' A Bologna per iniziare

Inter - De Vrij prova a svoltare : 'Guardiamo avanti - rimaniamo fiduciosi' : TORINO - Un incipit di stagione da dimenticare. L' Inter deve resettare il chip in fretta e cercare di arrivare alla sosta con un bilancio di 4 punti. Con il Bologna serve un successo per iniziare ...

Inter - De Vrij : "Niente crisi - pensiamo già alla gara di Bologna" : In casa Inter la pensa così Stefan de Vrij , che ha parlato così davanti ai microfoni di Sky Sport: "Bisogna guardare avanti e concentrarsi sulla prossima partita. Le ultime due non sono andate bene, ...

Keita : 'La Juve non fa paura. Qui con de Vrij? Vogliamo scrivere la storia dell' Inter ' : L'ultimo acquisto dell' Inter , Balde Keita , ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport : 'Qui ho trovato un grandissimo clima, molto buono per lavorare. Sono tutti a disposizione, fa piacere essere qui e si va avanti. Se ho detto 'scusate il ritardo' al mio arrivo? Nel calcio ...

De Vrij e Asamoah a cena nel ristorante di Zanetti : tutti a 'lezione' di Inter : I nuovi dell' Inter "a scuola" da Javier Zanetti . L'ex capitano nerazzurro, oggi vicepresidente del club, sta lavorando per rendere ancora più coeso lo spogliatoio in vista dell'inizio di una stagione ...

Inter - De Vrij : “la Lazio è il passato” : “Ho comunicato alla Lazio la mia decisione di andare via un paio di settimane prima della gara con l’Inter. Se rigiocherei la partita con l’Inter? Mi è dispiaciuto per come è finita, ma io ho sempre dato tutto e ormai è il passato”. Stefan De Vrij ha commentato così, nel corso della presentazione ufficiale come giocatore dell’Inter, il suo addio alla Lazio. “Non si può guardare indietro – ha ...