Inter | de Vrij ha fiducia nei compagni nonostante le sconfitte | “possiamo fare di più

sportfair

: Spallata su Meité, non viene fischiato fallo. Spallata di Meité 10 secondi dopo, punizione per l'Inter ??. E da lì n… - MatteoPedrosi : Spallata su Meité, non viene fischiato fallo. Spallata di Meité 10 secondi dopo, punizione per l'Inter ??. E da lì n… - Gazzetta_it : #SerieA #Inter, De Vrij scuote i suoi: 'Basta errori, ora ripartiamo' - OnlineSportsRT : INTER_PROMESSA DI RISCATTO|De Vrij e l'Inter-flop: 'Ripartiamo: Spalletti ci ha dato la carica' -

(Di martedì 28 agosto 2018) Stefan decommenta le duedell’nelle prime due partite di campionato, il difensore centrale pare aver già ‘dimenticato’ tutto “L’anno scorso ho giocato per tutta la stagione a tre e quindi mi sono abituato un po’ a quel sistema. Tre anni prima, però, sempre a quattro. Per questo so muovermi bene in entrambi le situazioni”: così Stefan deparla del suo nuovo ruolo nell’di Spalletti a Sky Sport. L’inizio del campionato è stato deludente per la squadra nerazzurra, che però può contare sul talento del difensore centrale.”Non ci rimane che guardare avanti – ha continuato l’olandese – ormai le prime due giornate non sono andate bene, però riguardano il passato. E’ necessario concentrarsi sulla prossima partita, perché sappiamo che siamo una squadra forte e che possiamo dare molto di più. Dobbiamo iniziare a vincere a ...