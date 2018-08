Inter | critiche assurde a Handanovic | il portiere non è un problema per Spalletti

calcioweb.eu

(Di martedì 28 agosto 2018) Inizio di stagione deludente in casa, un solo punto conquistato per la squadra di Lucianocontro Sassuolo e Torino, due squadre assolutamente alla portata, troppo poco per quella che alla vigilia era considerata come l’anti-Juventus. Nelle ultime orenei confronti del, è vero che l’estremo difensore nerazzurro ha commesso un errore in occasione del gol del 2-1 di Belotti ma lo sloveno rappresenta l’ultimoper Lucianorimane ancora un top player, uno dei migliori portieri del campionato italiano ed avrà modo di rifarsi. I nerazzurri adesso si preparano per la trasferta contro il Bologna,ha intenzione di dimostrare che quello contro il Torino è stato solo un passaggio a vuoto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloa ...