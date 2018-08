Insomniac Games risponde alle accuse di downgrade grafico in Spider-Man

Marvel’s Spiderman : lo sviluppo del nuovo videogame raccontato da Bryan Intihar di Insomniac Games : Fra poco più di due settimane farà il suo debutto Marvel’s Spider-Man, il nuovo videogame dedicato all’uomo ragno sviluppato da Insomniac Games in esclusiva per la console di Sony. Abbiamo avuto occasione alcune settimane fa di provare il gioco (qui le nostre prime impressioni) e di parlarne con Bryan Intihar, Creative Director di Insomniac Games, che si è occupato del suo sviluppo. È tanto tempo che non esce un gioco di Spiderman ...

Le ottime prestazioni dei pre-order di Spider-Man lusingano Insomniac Games : Spider-Man è quasi arrivato e l'hype per il gioco sta crescendo giorno dopo giorno, al punto che sembra che potrebbe finire per diventare uno dei più grandi giochi di Sony di tutti i tempi. Apparentemente, le prestazioni dei pre-order del titolo sono state molto, molto buone, e Insomniac è, ovviamente, lusingata dal fatto che le persone stiano già dando tanta fiducia al loro ambizioso progetto."Siamo lusingati dal fatto che le persone ripongano ...

Insomniac Games discute della possibilità di un Resistance 4 : La saga di Resistance è sempre stata una delle più apprezzate IP della scuderia Sony, dopo un spin off decisamente dimenticabile su PS Vita della saga si sono perse le tracce. La stessa Insomniac si è dedicata ad altri progetti come Sunset Overdrive su Xbox One, Ratchet and Clank su PS4, e l'attesissimo Spider-Man sempre per PS4.Come riporta Gamingbolt, durante un'intervista, James Stevenson di Insomniac ha affermato che se ci sarà, il ritorno ...

Spider-Man di Insomniac Games è ufficialmente in fase gold : Manca ormai davvero pochissimo all'uscita di Spider-Man di Insomniac Games, che arriverà sul mercato in esclusiva per PS4 tra poco più di un mese, il prossimo 7 settembre. Tramite un post apparso sul profilo Twitter dello studio, il team ha annunciato che il gioco è entrato in fase gold, un traguardo importante per una delle produzioni più attese dell'anno.Il post è corredato da una divertente immagine dell'Uomo Ragno, che con un'espressione ...

Uno Spider-Man più dinamico che mai - Insomniac Games pronta a fare scintille : Mancano ancora una manciata di settimane all'avvento sugli scaffali di Spider-Man, il nuovo titolo dedicato al supereroe Marvel più amato di sempre, e ovviamente tanta è la curiosità di scoprire cosa avranno confezionato i ragazzi di Insomniac Games. Un nome che rappresenta una garanzia quello degli sviluppatori, che sono chiamati a riscattare una fama non proprio rosea nell'ambito videoludico, visti i diversi prodotti rilasciati nel corso dei ...

Insomniac Games : Abbiamo una grande responsabilità con Spider-Man : Il chief brand officer Ryan Schneider di Insomniac Games, in una recente intervista ha affermato che il team sente il peso di una grande responsabilità sulle spalle a causa dello sviluppo di Spider-Man. Spider-Man: Da un grande team derivano grandi responsabilità Fin dal suo annuncio, ad ogni conferenza E3 Abbiamo sempre puntato in alto, cercando di alzare gli standard per offrire asset e contenuti di gran lunga superiori ...

Insomniac Games : "abbiamo la responsabilità di realizzare un'esperienza di Spider-Man straordinaria" : Spider-Man rappresenta un'altra uscita di notevole peso per PlayStation 4 e, come avrete visto, il gioco è stato tra gli assoluti protagonisti dell'E3 2018. Il progetto è molto ambizioso e questo lo sa molto bene anche Insomniac Games, che, per voce del chief brand officer Ryan Schneider, ha rilasciato interessanti dichiarazioni a Gamereactor."È la prima volta che sviluppiamo un gioco che non è un'IP di Insomniac, ma siamo dei grandi fan di ...

Ratchet & Clank per PS4 è il gioco di maggior successo di Insomniac Games : Insomniac Games sta attualmente lavorando al prossimo Spider-Man per PS4, che sembra superlativo e, a causa della popolarità mondiale del personaggio, potrebbe diventare uno dei giochi di maggior successo mai prodotti da Sony e, forse, quello di maggior successo tra quelli sviluppati da Insomniac.Fino a quel momento, tuttavia, sembra che il gioco di maggior successo dello sviluppatore sarà il remake di Ratchet and Clank, pubblicato su PS4.Come ...

Spider-Man : Insomniac Games ha già apportato altre migliorie al gioco dopo la presentazione dell'E3 2018 : Stando a quanto riportato da Wccftech, in casa Insomniac Games di certo non si stanno adagiando sugli allori con il loro Spider-Man. L'atteso titolo è stato uno dei protagonisti nel corso della conferenza E3 2018 di Sony e, al momento, lo sviluppo sta procedendo con l'aggiunta di altre migliorie a poca distanza dalla conclusione dell'E3.Sul suo profilo Twitter, il direttore creativo di Insomniac Games, Bryan Intihar, ha rivelato che l'ultima ...