INFORTUNIO FLORENZI Ultime notizie Roma Atalanta | sospiro di sollievo | out due settimane

INFORTUNIO FLORENZI - gli ultimi aggiornamenti : Infortunio Florenzi – Nessuna lesione per Florenzi: è questa la buona notizia che aspettavano tutti i tifosi giallorossi. Costretto a uscire per Infortunio nel match di ieri contro l’Atalanta, l’azzurro si è sottoposto agli esami di accertamento che hanno rilevato un trauma distrattivo del ginocchio sinistro – quello operato due volte tra 2016 e 2017 – escludendo quindi lesioni. I tempi di recupero non ...

