Indonesia | scossa di terremoto di magnitudo 6 2 | no allerta tsunami

Indonesia - scossa di terremoto di 6.2 a sud di Timor - : L'Istituto geofisico americano ha registrato la scossa davanti alla costa sud occidentale dell'isola. Al momento non si hanno notizie di un rischio tsunami

Indonesia : nuova scossa 6.9 a Lombok : ANSA, - ROMA, 19 AGO - Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 6.9 si è verificata nel nord est dell'isola di Lombok, in Indonesia, ad una profondità di 20 km. Lo riporta l'Istituto geofisico ...

C’è stata un’altra scossa di terremoto di magnitudo 6.9 a Lombok - in Indonesia : Nella serata di domenica 19 agosto c’è stata una nuova scossa di terremoto con epicentro a Lombok, l’isola a sud dell’Indonesia in cui nei giorni passati c’erano state altre scosse di simile intensità in cui sono morte più di 400 The post C’è stata un’altra scossa di terremoto di magnitudo 6.9 a Lombok, in Indonesia appeared first on Il Post.

Terremoto Indonesia - nuova devastante scossa M 6.9/ Ultime notizie scosse - isola di Lombok nel ciclone : Terremoto Indonesia, M 6.3: nuova scossa a Lombok. Ultime notizie, sisma avvertito anche nelle isole vicine di Sumbawa e Bali, non sono stati registrati feriti. nuova scossa M 6.9(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 17:40:00 GMT)

Indonesia - violenta scossa di terremoto a nord-est di Lombok : ... si trova sul cosiddetto 'anello di fuoco' del Pacifico, dove si scontrano placche tettoniche e si verificano molte delle eruzioni vulcaniche e dei terremoti del mondo. Un' altra forte scossa di ...

Terremoto Indonesia - nuova scossa di magnitudo 6.3 sull’isola di Lombok : Una nuova forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.3 è stata registrata sull’isola di Lombok, in Indonesia. Ad essere colpita è stata la stessa area devastata il 5 agosto dal sisma che ha causato la morte di 460 persone. Secondo i dati forniti dall’Istituto geologico statunitense, l’epicentro del Terremoto è a 7 km di profondità. Il portavoce dell’agenzia per i disastri nazionali, Sutopo Purwo Nugroho, ha reso noto che finora non si hanno ...

Nuova forte scossa di terremoto - torna la paura in Indonesia : nella notte sisma del 6.3 : L'Indonesia torna a tremare: nella notte italiana una Nuova forte scossa di terremoto è stata registrata sull'isola di Lombok, con magnitudo di 6.3. Si tratta della stessa zona del Paese già duramente colpita poche settimane fa dalle scosse che hanno provocato la morte di 460 persone e la distruzione di interi villaggi.Continua a leggere

Forte scossa di terremoto in Indonesia : panico a Lombok - frane sul monte Rinjani : Forte scossa di terremoto in Indonesia: un sisma magnitudo 6.3 si è verificato sull’isola di Lombok, ancora in ginocchio per l’evento che lo scorso 5 agosto ha provocato la morte di 460 persone. Lo U.S. Geological Survey ha reso noto che il terremoto è stato rilevato a 6 km nordest da Sembalunlawang ad una profondità di 7.9 km. Il tremore è stato avvertito soprattutto nella parte orientale dell’isola, ed ha provocato delle ...

Terremoto Indonesia - M 6.3 : nuova scossa a Lombok/ Ultime notizie - sisma avvertito anche a Sumbawa e Bali : Terremoto Indonesia, M 6.3: nuova scossa a Lombok. Ultime notizie, sisma avvertito anche nelle isole vicine di Sumbawa e Bali, non sono stati registrati feriti(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 09:23:00 GMT)

Terremoto di 6.3 a Lombok - l'isola Indonesiana dove morirono in 460. Scossa di 8.2 alle Fiji : Un'area devastata già dal sisma di alcune settimane fa che ha causato la morte di 460 persone. Nuovi Terremoto sull'isola indonesiana di Lombok. Secondo i dati forniti dall'Istituto geologico ...

Indonesia - nuova forte scossa di terremoto sull’isola di Lombok : Una nuova forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.3, è stata registrata sull’isola di Lombok, in Indonesia. Si tratta dell’area devastata già dal sisma di alcune settimane che ha causato la morte di 460 persone. Secondo i dati forniti dall’Istituto geologico statunitense, l’epicentro del terremoto è a 7 km di profondità. Non ci sono al momento no...