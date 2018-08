Indietro tutta 30 e l' ode Renzo Arbore e Nino Frassica | Cacao Meravigliao | uno sponsor

Indietro tutta 30 e L’Ode torna su Rai2 : ecco quando : torna in replica su Rai2 “ Indietro Tutta 30 E L’Ode ”, lo spettacolo celebrativo dedicato ai 30 anni di “ Indietro Tutta ” di Renzo Arbore La magia di “ Indietro Tutta ” rivive in televisione con due serate evento dal titolo “ Indietro Tutta 30 e L’Ode“. Un omaggio ad una delle trasmissioni più amate di sempre che quest’anno ha festeggiato 30 anni. Indietro Tutta 30 e l’ode torna in ...

Negozi aperti nei giorni festivi Indietro tutta : in arrivo la stretta. Anche per l’e-commerce : Massimo 12 giorni l’anno di festività lavorate per ogni singolo esercizio commerciale. E in ogni comune il 25% degli esercizi aperti per settore merceologico. Con turni a rotazione stabiliti a livello comunale. Liberalizzazioni completa solo per gli esercizi commerciali delle località turistiche. Lo prevede la proposta di legge che modifica a firma M5S. Coop apre, Confservizi contraria...