Incidente Hayden – La famiglia esce allo scoperto | chiesto un maxi risarcimento

(Di martedì 28 agosto 2018) Ladi Nickychiede 6 milioni di euro diall’autista che guidava l’auto contro la quale si è schiantato il Kentucky Kid lo scorso anno E’ passato più di un anno dalla tragica morte di Nicky, scomparso il 22 maggio 2017 a seguito delle conseguenze riportate in un terribilestradale, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta per le strade del riminese. E’ stata subito aperta un’inchiesta per individuare il colpevole dell’accaduto e, adesso, a più di un anno di distanza laha deciso di fare richiesta diall’autista del veicolo schiantatosi contro. Sei milioni di euro: questa la cifra richiesta dalladel Kentucky Kid, pervenuta ai legali del 31enne di Morciano che guidava l’auto. Il processo per omicidio stradale inizia il 10 ottobre in Tribunale a ...