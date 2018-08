Incidente domestico choc | bimba di 2 anni resta paralizzata mentre gioca

caffeinamagazine

: @ste_santini stress su vari fronti, pressione bassa, un piccolo incidente domestico ma si, tutto risolvibile anche… - gabrielepx : @ste_santini stress su vari fronti, pressione bassa, un piccolo incidente domestico ma si, tutto risolvibile anche… - El_diez_ : Incidente domestico -

(Di martedì 28 agosto 2018) Una storia, che una madre single, di Calgary, in Canada, ha deciso di raccontare a tutti i genitori per evitare che una tragedia come quella che è capitata a lei, capiti a qualcun altro. Unbanale che, però, ha rovinato la vita alla suadi 2: la piccola, che era a casa dei nonni, è scivolata su un bicchiere di vetro ed è rimasta parzialmente. Jaclyn Derks stavando nel forte che aveva costruito a casa dei nonni quando è caduta su un oggetto che si trovava tra il letto e il divano, oggetto che le ha provocato una grossa ferita dietro il collo. Era il 22 luglio 2018 e per Jaclyn la vita stava per cambiare per sempre. Il vetro del bicchiere aveva raggiunto la colonna vertebrale e la piccola è rimasta parzialmentenella parte sinistra del corpo. Una tragedia immane che poteva essere evitata. La madre Kayla Rudichuk, 25 ...