Incendi | un rogo distrugge un episcopio greco-cattolico in Romania

Incendi - rogo nel Pisano : bosco in fiamme - impegnati oltre 20 squadre e 3 elicotteri : Non solo maltempo, estate anche di Incendi che oggi hanno interessato in particolare la Toscana, con un grave Incendio in località Staffoli, nel comune di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove sta bruciando una pineta. Sul posto stanno intervenendo tre elicotteri dell’antIncendi boschivi della Regione, oltre 20 squadre di volontari della Provincia di Pisa e operai forestali. Presenti sul posto anche squadre dei Vigili del ...

Incendi Liguria : sotto controllo il rogo a Casarza - innescato da un fulmine : L‘Incendio boschivo divampato nel Comune di Casarza Ligure, che per giorni ha impegnato mezzi aerei e uomini a terra, è oggi sotto controllo. Le fiamme sarebbero divampate probabilmente a causa di un fulmine che ha colpito un albero, e si sono sviluppate in una zona impervia tra le frazioni di Cardini e Bargone riducendo in cenere circa 3 ettari di macchia mediterranea. L'articolo Incendi Liguria: sotto controllo il rogo a Casarza, ...

CINA - IncendiO IN HOTEL : 19 MORTI/ Ultime notizie Harbin - si indaga sulle cause del rogo : CINA, rogo in HOTEL di turisti di Harbin: 18 MORTI. Ultime notizie: dito puntato contro la scarsa sicurezza degli edifici cinesi. 19 i feriti, colpito un albergo di Sun Island(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:50:00 GMT)

Incendio in Germania : prosegue l’emergenza per il rogo nel Brandeburgo : prosegue l’emergenza causata dall’Incendio divampato ieri sera nel Brandeburgo, in Germania: sono state evacuate 3 cittadine (Frohnsdorf, Klausdorf e Tiefenbrunnen) e oltre 500 persone hanno dovuto lasciare le loro case. Il rogo è alimentato dal vento, che già nel corso della notte ha portato il fumo fino a Berlino: lo ha reso noto il presidente del Land. I vigili del fuoco lavorano ininterrottamente per evitare che le fiamme ...

Incendio nel Biellese : rogo in azienda - forse colpita da fulmine : Un vasto Incendio si è sviluppato nell’azienda Caligaris a Valdengo (Biella): il rogo sarebbe stato originato da un fulmine caduto sui pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto. Le fiamme sono divampate nella tarda serata di ieri e per tutta la notte le squadre di vigili del fuoco di Biella, Cossato, Ponzone e Vercelli hanno tentato di contenere il rogo che ha provocato danni alla struttura e ai macchinari. Restano ancora piccoli ...

Incendi : rogo in discarica ad Alessandria - fiamme domate : Incendio ieri sera nella discarica Aral, in frazione Castelceriolo, ad Alessandria: è il secondo rogo secondo dopo quello di cinque giorni fa. I vigili del fuoco, presenti con tre squadre insieme ai carabinieri, alla polizia e ai tecnici dell’Arpa, hanno domato le fiamme. Secondo i primi rilevamenti non ci sarebbero problemi per quel che riguarda il fumo sprigionato. L'articolo Incendi: rogo in discarica ad Alessandria, fiamme domate ...

Incendi Grosseto : spento nella notte il rogo sul Monte Argentario : E’ stato spento nella notte l’Incendio divampato ieri pomeriggio nella zona di Torre Argentiera su Monte Argentario (Grosseto): le condizioni meteo favorevoli hanno consentito lo spegnimento delle fiamme. Due elicotteri stanno operando sul posto per le operazioni di bonifica e per evitare eventuali nuovi focolai, in previsione di un rinforzo del vento nelle ore più calde. Sul posto numerose squadre di vigili del fuoco, del ...

Incendio e Parigi - 5 bambini gravemente ustionati/ Ultime notizie : rischiano la vita per un rogo in soffitta : Incendio e Parigi, 5 bambini gravemente ustionati: Ultime notizie: per un rogo in soffitta ora rischiano la vita. Una situazion che è all'improvviso precipitaa verticalmente.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 01:39:00 GMT)

USA : aereo antIncendio si schianta nel tentativo di domare le fiamme di un rogo nello stato di Washington : Un aereo antincendio a lavoro su un rogo scoppiato nel nord-est dello stato di Washington si è schiantato. Si tratta di un Air Tractor 802, conosciuto anche come Fire Boss. Aveva raccolto circa 3.000 litri d’acqua dal Columbia River e si stava dirigendo verso l’incendio rinominato Horns Mountain Fire quando è avvenuto l’incidente. Ravi Sapi è il General Manager di Airspray USA, la compagnia che gestisce l’aereo fuori dalla città di Chico, in ...

Vasto Incendio a Davoli marina - rogo distrugge serre per coltivazione ortaggi : Catanzaro - Un Vasto incendio si è verificato a Davoli marina lungo le sponde del fiume Ancinale. Arbusti e macchia mediterranea interessati dal rogo. Da diverse ore 15 unità del comando provinciale ...

Incendi - brucia la California : devastata dal più vasto rogo della sua storia [FOTO] : 1/108 AFP/LaPresse ...

Incendio a Bologna - feriti ed esplosioni/ Video ultime notizie - incidente con un tir provoca rogo : Incendio a Bologna, feriti ed esplosioni sulla A14: Video ultime notizie, incidente che ha coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, numerosi botti(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 14:54:00 GMT)

Usa - emergenza Incendi California : sale a 7 il numero dei morti nel rogo “Carr Fire” [FOTO] : 1/88 AFP/LaPresse ...