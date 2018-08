In rosso il comparto finanziario in Italia | -1 | 36%

In rosso il comparto chimico italiano - -0 - 81% - - in forte calo Aquafil : Giornata in scivolata per l' indice del settore chimico , che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell' EURO STOXX Chemicals . Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a quota 18.940,67, in ...

Lieve ribasso per il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 44% - - rosso per Credito Valtellinese : Il Settore bancario italiano si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha avviato gli scambi a quota 9.162,95, con un decremento di 40,62 punti ...

Calo per il comparto alimentare a Piazza Affari - -1 - 22% - - rosso per Campari - -1 - 42% - : Teleborsa, - Calo per l'indice del settore alimentare italiano che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage scivola a ...

In rosso il comparto chimico italiano - -1 - 11% - - perde molto Aquafil - -2 - 41% - : Teleborsa, - Giornata in scivolata per l'indice delle società italiane appartenenti al settore chimico, che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'EURO STOXX Chemicals. Il FTSE Italia ...