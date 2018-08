In corteo insulti ' rossi' a Salvini | Imbecille | troglodita | assassino

ilgiornale

(Di martedì 28 agosto 2018) Ma a Milano c"è la piazza "buona" o la piazza "buonista"? Sono scesi in strada per protestare contro i sovranisti e i "razzisti" e avrebbero dovuto farlo utilizzando solo parole d"amore. Mettete fiori nei vostri cannoni, si diceva una volta. E invece no. Perché basta andare tra la folla per chiedere con quali aggettivi i manifestanti definirebbero il ministro dell"Interno che viene fuori l"odio provato nei confronti del leader leghista.Di fronte alle nostre telecamere ne dicono di tutti i colori (non quelli dell"arcobaleno). C"è chi lo definisce candidamente un "" e chi invece lo vedrebbe bene tra i banchi della terza media. Un modo simpatico per dire che è un ignorante. Non mancano i cartelli espliciti. Tra quelli per le frontiere aperte e quelli e vari "siamo tutti clandestini", un manifesto lo epiteta come il "ministro delle interiora" mentre altrove appare con una svastica ...