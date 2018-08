In auto con hashish e marijuana | in casa con altra droga e armi Arrestato giovane di

CONCESSIONI autoSTRADE - DI MAIO “PAGHINO GOVERNI PASSATI”/ Ponte Genova - Toti “pool imprese per ricostruzione” : Crollo Genova, Toninelli vs AUTOSTRADE: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il Ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 19:50:00 GMT)

Cosa c'è nella concessione ad autostrade che doveva restare segreta : Ora che gli atti secretati sulle concessioni autostradale sono pubblici , Repubblica ha passato alla lente di ingrandimento l'accordo tra il ministero dei Trasporti e Autostrade per l'Italia siglato ...

MIT - cade segreto su convenzioni autostradali. On line tutti gli atti : C'è aria di trasparenza al MIT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , dove è in corso un cambiamento epocale. Sono state pubblicate sul sito internet del Ministero, integralmente, tutte le ...

Ecco cosa dice la concessione autostrade e perché è stata così a lungo “secretata” : Nella giornata di ieri, la società Autostrade per l'Italia ha pubblicato online il testo integrale della concessione siglata con il Mit. Dai documenti emergono in particolare 3 elementi di interesse pubblico, ovvero quelli relativi agli obblighi di manutenzione, alla remunerazione del capitale e agli aumenti dei pedaggi.Continua a leggere

autostrade - così la concessione garantisce profitti utili anche alle partecipate e risparmia penali alla concessionaria : I numeri in chiaro della convenzione con Autostrade hanno permesso di farsi finalmente un’idea più precisa dei privilegi di natura economico-finanziaria che lo Stato ha concesso alla società della famiglia Benetton. Balza agli occhi soprattutto quel 10,21% di rendimento lordo garantito sul capitale (6,85% netto) che è un’enormità se raffrontato a ogni altro tipo di investimento, tanto più che l’attività della concessionaria è sostanzialmente a ...

autostrade - Di Maio : 'La concessione un clamoroso regalo ai Benetton' : 'I prenditori delle Autostrade per un decennio ci hanno fatto pagare i pedaggi molto più di quanto avremmo dovuto con il benestare della mala politica dei vecchi partiti. I prenditori delle ...

Con autostrade il contratto è stato preparato dal governo o dal Madoff dei Parioli? : Gianfranco Lande, detto il Madoff dei Parioli, ha fregato un sacco di gente. Broker di provata esperienza ha fatto evaporare circa 300 milioni di euro. Prometteva a una clientela affezionata e selezionata dal 6 al 20 per cento di interessi sui conti aperti presso la sua società. Lo stato italiano, nella convenzione con Autostrade, si è posto nel mezzo: ha garantito all’investitore (sic!) una remunerazione fissa mai al di sotto del 10 per cento ...

Cosa c’è scritto nei contratti delle altre autostrade d’Italia : autostrade (Mauro Scrobogna/LaPresse) Ventisette faldoni sulle concessioni delle autostrade in Italia. Ieri il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) ha pubblicato sul sito i contratti che regolano la gestione delle grandi arterie del traffico su gomma. Piani finanziari rimasti finora sotto chiave. Un segreto opposto per anni dalle società autostradali con l’argomentazione di tutelarsi dalla concorrenza nella fase di rinnovo delle ...

autostrade : Di Maio - pedaggi più alti con placet mala politica; Benetton facciano nomi : 'Parlando di trasparenza: chiediamo ai Benetton di pubblicare i nomi di tutti i politici e tutti i giornali finanziati nel corso di questi anni'. Non solo, 'è ora che tutti i ministri che hanno ...