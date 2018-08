In arte Patty Pravo | Nicoletta Strambelli Da Venezia a Londra con Pino Strabioli | mai

In arte Patty Pravo - Nicoletta Strambelli/ Diretta : "Vasco Rossi è la mia versione maschile" (Replica) : La prima serata di Rai3 ragala un omaggio ad una delle regine della musica italiana, la "ragazza del piper" pronta a raccontarsi In arte Patty Pravo tra interviste e filmati(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 23:00:00 GMT)

IN arte Patty PRAVO - NICOLETTA STRAMBELLI/ Diretta : "non andrò mai più a Sanremo" (Replica) : La prima serata di Rai3 ragala un omaggio ad una delle regine della musica italiana, la "ragazza del piper" pronta a raccontarsi In ARTE PATTY PRAVO tra interviste e filmati(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 22:18:00 GMT)