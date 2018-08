In arrivo il nuovo album dei Thegiornalisti | Love | svelate cover e tracklist

Nuovo arrivo in casa Milan... IN STAGE! : L'ex rossonero dovrebbe sbarcare a Milano nella giornata di domani MILAN CDA KAKA / Giornata importante quella odierna in casa Milan . Come spiega 'La Gazzetta dello Sport', è stato convocato a casa Milan un Consiglio di amministrazione dove - con ogni probabilità - si discuterà sugli sviluppi co la UEFA in merito al Fair Play Finanziario . L'altro ordine del ...

Tiromancino : nuovo singolo e album in arrivo : ' Noi Casomai ' è il nuovo singolo dei Tiromancino . Esce il 31 agosto in radio e in digitale e anticipa 'Fino a qui', il loro nuovo disco, in uscita il 28 settembre, che conterrà quattro inediti e ...

In arrivo il nuovo singolo di Annalisa da Bye Bye con la collaborazione di Mr. Rain : Il nuovo singolo di Annalisa sta per arrivare. Stando alle prime indiscrezioni trapelate in rete, dovrebbe trattarsi di Un domani, brano inserito in Bye Bye e che presto entrerà in rotazione radiofonica dopo il lungo corso della title track. Il brano porta anche il nome di Mr. Rain, con il quale Annalisa ha realizzato un featuring e che ha già avuto modo di definire perfetto per la collaborazione. Queste le parole con le quali l'artista ha ...

La Fenditura Portatile è il nuovo interessante oggetto in arrivo in Fortnite : Dopo il misterioso portale dimensionale avvistato a Tomato Town e gli indizi riguardanti un possibile evento proprio in quella zona della mappa, arrivano delle informazioni decisamente più concrete riguardo Fortnite.Il gioco del momento sta infatti per dare il benvenuto a un nuovo interessante oggetto il cui riferimento è spuntato all'interno dell'ultimo aggiornamento dello shop del titolo Epic Games. Il Rift-to-go, ovvero la Fenditura Portatile ...

Outward è un nuovo open world action RPG in arrivo il prossimo anno su PS4 - Xbox One e PC : Deep Silver e Nine Dots Studio sono felici di annunciare la loro collaborazione per l'open world action RPG, Outward.L'accordo di pubblicazione globale coprirà l'uscita del titolo su PlayStation 4, Xbox One e PC, in versione fisica e digitale. In Outward, il giocatore non sarà il prescelto di un'antica profezia: sarà un avventuriero, un viaggiatore ed un esploratore. E cosa più importante, sarà vulnerabile!Read more…

MotoGp – Crisi Yamaha - già a Silverstone i primi cambiamenti : un nuovo arrivo in aiuto di Valentino Rossi e Vinales : Valentino Rossi e Maverick Vinales avranno una nuova mano d’aiuto a partire dal Gp di Silverstone: inizia la rivoluzione Yamaha Weekend disastroso ma al tempo stesso significativo e importante, in Austria, per la Yamaha. Dopo una qualifica da dimenticare, il project leader del team di Iwata ha chiesto pubblicamente scusa ai suoi piloti, ammettendo di stare affrontando un periodo complicato, ma di esser pronti a dare una svolta. La ...

Calciomercato Fiorentina - nuovo arrivo in casa viola : ufficiale l’acquisto di Edimilson : Il club del patron Della Valle ha ufficializzato l’acquisizione di Edimilson, giocatore che ha vestito nell’ultima stagione la maglia del West Ham La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto di Edimilson Fernandes Ribeiro. Nato a Sion, in Svizzera, nel 1996, nell’ultima stagione il centrocampista ha vestito la maglia del West Ham e vanta già numerose presenze in Premier ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : netto peggioramento al Nord - in arrivo rovesci e temporali [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica determinerà domani un netto peggioramento sulle regioni settentrionali, con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche ...

PUBG : in arrivo un nuovo evento settimanale dedicato agli amanti delle granate : Gli sviluppatori di PlayerUnknown's Battlegrounds hanno recentemente svelato la modalità che potrà essere usufruita durante il corso dell'evento settimanale. Come riporta VG247.com la modalità che avrà luogo questo weekend si chiamerà "Dodgebomb" e sarà una variante della modalità guerra, dove tre squadre composte da dieci giocatori spawneranno in una piccola area di Erangel.Il nome di questa modalità è dovuta dal fatto che i giocatori non ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per i temporali e il maltempo in arrivo dalla Francia : Allerta Meteo – Continuano fenomeni di diffusa instabilità sulle regioni settentrionali del nostro Paese provocati dalle correnti di aria moderatamente più fresca provenienti dalla Francia, dalla giornata di domani i temporali diventeranno ancora più frequenti a partire dal nord-ovest. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Alla scoperta di Scarf : un nuovo platform adventure in arrivo su PC questo inverno : Anche se le temperature attuali in tutto il mondo indicano il contrario, THQ Nordic sa che l'inverno sta arrivando e oggi ha annunciato il suo nuovo gioco: Scarf.La versione PC di Scarf sarà disponibile nell'inverno 2018/2019. Sviluppato da Uprising Studios, con sede a Salamanca, in Spagna, questo platform 3D per tutte le età, offrirà ambienti di gioco ricchi e diversificati, un simpatico protagonista con una sciarpa rossa Alla moda e la ...

In arrivo il nuovo album di Alessandra Amoroso - presto singolo e videoclip girato a Burano : Il nuovo album di Alessandra Amoroso sta per arrivare. Le ultime indiscrezioni riportate da All Music Italia parlando di in ritorno sulle scene già nel mese di agosto, con un singolo che sarà accompagnato da un video girato a Burano. L'annuncio del ritorno dell'artista è arrivato qualche mese fa tramite le pagine ufficiali dedicate all'artista, che aveva fatto sapere di essere tornata in studio di registrazione per dare vita a nuova musica ...

Anche Dua Lipa ha confermato l’arrivo di “Electricity” - nuovo singolo con Diplo e Mark Ronson : Ora non ci resta che attendere la data di uscita The post Anche Dua Lipa ha confermato l’arrivo di “Electricity”, nuovo singolo con Diplo e Mark Ronson appeared first on News Mtv Italia.

Madonna ha promesso l’arrivo del nuovo album entro il 2018 : Una promessa è una promessa! The post Madonna ha promesso l’arrivo del nuovo album entro il 2018 appeared first on News Mtv Italia.