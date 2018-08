In 10 accusano mal di gola | evacuata ‘casa salute’ a Bologna

Diciotti - i migranti accusano i maltesi : "Ci dissero di andare in Italia" : Sul caso della nave Diciotti con a bordo 177 migranti salvati dalla Guardia Costiera in acque maltesi spunta un retroscena. Di fatto in queste ore è scontro tra Roma e La Valetta per la responsabilità delle operazioni di salvataggio. Il governo ha chiesto l'intervento dell'Unione Europea per risolevere la faccenda e soprattutto per dare il via ad una nuova suddivisione dei migranti tra i vari stati membri "volenterosi" che potrebbero aprire le ...