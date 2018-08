Imprese e consumatori più cauti in Italia | ma commercio dettaglio regge

Economia : in Italia cresce la fiducia di consumatori e Imprese : Arrivano buone notizie per l'Economia Italiana. Secondo i dati diffusi dall'istituto di statistica, sono cresciute sia la fiducia dei consumatori (dopo il peggioramento registrato nel mese precedente) che delle imprese. In base al report infatti a giugno c'è stato un aumento del primo indice dai 113,9 precedenti agli attuali 116,2. Mentre per l'indice composito del clima di fiducia delle imprese si stima una crescita da 104,6 a 105,4.Economia: ...

Istat - cresce la fiducia dei consumatori e delle Imprese : Migliora il clima di fiducia dei consumatori e delle imprese a giugno. L'Istat stima per l'indice dei consumatori un aumento da 113,9 a 116,2 punti, che recupera "buona parte del peggioramento ...

Italia - torna a crescere fiducia di consumatori e Imprese : Teleborsa, - Stime in aumento per l'indice di fiducia dei consumatori in Italia, che recupera buona parte del peggioramento registrato nel mese precedente. Tale andamento è dovuto ad aspettative più ...