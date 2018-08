Immigrati per Salvini

Orban : «Possibile fermare Immigrati». Salvini : «Vicini a svolta storica per l'Ue».Migliaia in piazza a Milano : Incontro a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala...

Orban : «Possibile fermare Immigrati». Salvini : «Vicini a svolta storica per l'Ue».Migliaia in piazza a Milano : Incontro a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala...

Germania - 20 feriti in protesta anti-Immigrati a Chemnitz. Dieci indagati per saluto nazista. Merkel : “Odio nelle strade” : Una “caccia allo straniero” organizzata dall’estrema destra tedesca, coinvolgendo gruppi xenofobi e neonazisti, che per due giorni ha avuto come teatro le strade della citta orientale di Chemnitz, nel Land della Sassonia. Il giorno dopo gli scontri con i contromanifestanti scesi in piazza lunedì sera per esprimere il loro dissenso alla protesta anti-immigranti, la polizia tedesca parla di 20 persone ferite: due ...

Immigrati - Papa Francesco : il suo zampino per farci arrivare in Italia altri centro stranieri : ... cioè in Italia, mica in Vaticano, dove, spiega ancora il Pontefice, 'cominceranno a imparare l'Italiano presso 'Mondo migliore''. Bergoglio svela poi chi e come ha svolto la trattativa : 'Quello che ...

Campobello : Nuova iniziativa di Immigrati per il sociale : Da lunedì 4 giovani saranno impegnati nella cura del verde pubblico a Campobello La Giunta comunale ha stipulato un protocollo d'intesa con il centro d'accoglienza Karibu di Torretta Granitola Al via ...

Immigrati - Matteo Salvini denunciato per istigazione all'odio razziale : A denunciare il ministro dell'Interno Matteo Salvini sono stati alcuni abitanti della città veneta che provengono dal mondo dell'associazionismo trevigiano. Per i firmatari della denuncia, il reato è ...

GOVERNO - SCONTRO SALVINI-UE SUGLI Immigrati/ Deficit-Pil - Giorgetti “sforare 3% per opere pubbliche” : Infrastrutture, GOVERNO Conte sfida l'Europa: Giorgetti, "sforare il 3% per opere pubbliche". Ultime notizie, Deficit-Pil e le scelte di Lega-M5s: Tajani, "l'Ue ci aiuterà"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:47:00 GMT)

Crollo ponte Morandi a Genova : per Matteo Salvini è sempre colpa dell’Europa e degli Immigrati : Di fronte a una tragedia italiana Mattteo Salvini continua a prendersela con gli immigrati e con l'Europa, ballando di post in post alla ricerca di trenta denari. Il Ministro dell'Interno evita ogni ragionamento più lungo di un tweet e preferisce la fantastica invenzione di nemici immaginari da cui Lvi ci salverà.

Foggia - 3 indagati per la strage dei 12 Immigrati morti in un incidente stradale al rientro dai campi. I pm : “Caporalato” : Tre operatori del settore agricolo sono indagati per la morte dei 12 immigrati, avvenuta lo scorso 6 agosto, in un incidente stradale a Lesina, nel Foggiano, mentre rientravano dai campi di pomodoro. L’accusa della procura di Larino è sfruttamento ed intermediazione illecita. In Molise, infatti, hanno sede la maggior parte delle aziende per le quali lavoravano i braccianti. L’inchiesta è scattata all’indomani della morte dei ...

Immigrati morti nel Foggiano - indagati 3 operatori agricoli : Roma, 13 ago., askanews, - Tre operatori agricoli sono indagati per sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita, art. 603bis del Codice penale, nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato ...

Napoli - nasce la rete per monitorare i raid sugli Immigrati : Il nome già l’hanno scelto: “ Black sentinels”. Si parte da un gruppo Whatsapp, dove sono inseriti mediatori culturali, operatori dei centri di accoglienza, stranieri

Matteo Salvini - una 'tassa per gli Immigrati' per aiutare le famiglie italiane : Una mossa destinata a cambiare completamente il panorama dell'immigrazione in Italia, come le altre già portate a termine in queste prime settimane di governo. Matteo Salvini e la Lega intendono ...

La Lega tassa gli Immigrati per aiutare le famiglie italiane : La summa della politica per la famiglia del Carroccio è contenuta in una proposta di legge presentata il 26 marzo scorso in Parlamento da Barbara Saltamartini, Giancarlo Giorgetti, Massimiliano ...

Die Zeit : "Germania deve essere più paziente per non spaventare gli Immigrati" - : Nel futuro la dipendenza della Germania dal lavoro degli immigrati aumenterà soltanto, ritiene il Die Zeit. Per non spaventare gli immigrati la Germania dovrà essere più aperta e tollerante. Il fatto ...