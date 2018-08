Il viaggio dei migranti alla frontiera tra Italia e Francia. Dove aiutare una persona è un reato : Reportage dalla rotta dei disperati. Sui monti Dove affiorano i corpi di chi non ce l’ha fatta, braccati dalle polizie dei due paesi Dove per sfuggire ai controlli si marcia spesso di notte e al buio, accanto ai burroni

“Il viaggio dei sogni”. Partono per una meta esotica e muoiono insieme : Doveva essere la vacanza dei loro sogni, un viaggio che desideravano fare da tempo e che li avrebbe portati a perdersi tra le piramidi e le spiagge dell’Egitto, approfittando dell’estate per allontanarsi dallo stress della città. E invece quell’avventura che avevano organizzato con grande entusiasmo mettendo mano ai risparmi si è trasformata in una tragedia terribile per John e Susan Cooper, marito e moglie originari ...

[Il reportage] viaggio nelle notti da incubo del Molise che ha paura dei crolli per il terremoto : Seconda notte trascorsa all'aperto per molti cittadini molisani dopo l'incubo del terremoto. Si dorme nelle tende allestite dalla Protezione civile. Molti anche quelli che hanno deciso di passare la ...

Ai Musei Capitolini il grandioso viaggio al tempo della “Roma dei Re” : Oltre 800 reperti, tra cui alcuni mai esposti, raccontano la fase più arcaica della città, quando a governare erano i re. Urne, anfore, coperture di templi, frammenti di pozzi raccontano ai Musei Capitolini di Roma i costumi e le trasformazioni sociali dell'antichissima Roma.Continua a leggere

Scoperto un neutrino di altissima energia: 290 tera-elettronvolt (TeV), cioè 290 mila miliardi di elettronvolt proveniente da una Galassia lontana 4,5 miliardi di anni luce GIANPAOLO BELLINI(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 07:30:00 GMT)

'Scilla e Cariddi - il Mito dei Miti' : a Reggio Calabria il viaggio tra mitologia e storia : ... città-stato, che si diffusero sulle coste del Mediterraneo e del Mar Nero generò in un clima fortemente competitivo la civiltà del Mondo ellenico inventando la filosofia e la scienza politica, la ...

SOFIA ZAGO - LA BAMBINA MORTA DI MALARIA/ Il web esplode contro Anima dei Mates per il suo viaggio in Africa : Entrata in ospedale per un principio di diabete, SOFIA ZAGO è MORTA per la MALARIA contratta in ospedale e i genitori rilanciano le accuse: "uccisa da chi doveva curarla"(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 23:49:00 GMT)

viaggio nel - poco - fantastico mondo dei maschi che inviano i loro peni in chat : Quando ero una persona con una situazione sentimentale 'complicata', o meglio quando-non-ero-aperta-all'amore, ero un invitante bocconcino a cui i maschi inviavano foto dei propri genitali in luogo di ...

Lamborghini Avventura - viaggio con Huracán e Aventador nella terra dei fiordi : Nel mondo esistono luoghi in cui la bellezza della natura è viva, palpitante, autentica: sono quei luoghi in cui l'uomo è alleato consapevole, leale e rispettoso dellambiente. Alesund, una città galleggiante tra le isole nella regione dei fiordi norvegesi è uno di questi. Vista dalla vetta dell'Aksla, imponente collina che domina tutta la città, la visione è da paradiso terrestre; la mente si svuota di ogni pensiero, catturata da uno spettacolo ...

Salvini in Russia a spese dei contribuenti italiani? I biglietti aerei del viaggio scagionano Matteo : Matteo Salvini, volato a Mosca in occasione della finale dei Mondiali di Russia 2018, è stato sommerso dalle critiche per le spese che avrebbe fatto sostenere ai contribuenti italiani per questo viaggio di piacere: le cose però sembrano non stare proprio così Matteo Salvini sugli spalti dello stadio Luzhniki di Mosca, ha fatto drizzare le orecchie agli italiani che si sono chiesti: “a spese di chi, il leader della Lega Nord è volato ...

Oggi in edicola : viaggio nella fabbrica bresciana dei droni : nella pagina degli Spettacoli facciamo il punto sul programma dell'attesissima kermesse musicale. Per I primi della classe Oggi pubblichiamo i migliori risultati degli studenti del Golgi di Breno e ...

Roberto Saviano presenta ‘Il Mondo dei Narcos’ : il viaggio di Beriain nell’inferno Messicano della droga : Il Mondo del traffico della droga Messicano osservato da pochi centimetri di distanza. Laboratori di metanfetamine e di lavorazione dell’eroina; passeggiate in mezzo ad infiniti campi di marijuana; interi fortini militarizzati a protezione di gruppi di trafficanti; un giovane boss irrequieto e dal grilletto facile; una prostituta scampata alla vendetta mortale del cartello della droga. Questo è molto altro nelle puntate della mini serie Il Mondo ...

Thailandia - partita l'operazione di salvataggio dei baby calciatori nella grotta. Il primo è in viaggio : La corsa contro il tempo e la fuga da Mae Sai sono cominciate: nel primo pomeriggio ora italiana il risultato del blitz atteso da 13 famiglie e da tutto il mondo in diretta.