Il Vaticano ha rimosso la frase di Papa Francesco sugli aiuti psichiatrici ai bambini gay

(Di martedì 28 agosto 2018) Ilhalaper igay, pronunciata dadurante la conferenza stampa sul volo di ritorno da Dublino. "Quando l'omosessualità si manifesta da bambino ci sono tante cose da fare, anche con la psichiatria. Un'altra cosa è quando si manifesta dopo 20 anni o cose del genere", aveva detto il pontefice ai giornalisti, rispondendo a una domanda sul comportamento che dovrebbe tenere un padre che scopre di avere un figlio gay.Una risposta che aveva suscitato diverse polemiche, e che ora è stata rimossa, almeno in parte, dalle trascrizioni ufficiali della conferenza. In particolare il colpo di spugna ha riguardato quel "anche con la psichiatria", di cui non c'è più traccia sul sito del.D'altro canto, sempre durante il meeting con i giornalisti,aveva anche invitato i genitori a ...