wired

: Il telescopio spaziale Spitzer compie 15 anni #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Il telescopio spaziale Spitzer compie 15 anni #DipartimentoInnovazioneTecnologia - DarioConti1984 : La nebulosa NGC 3918 brilla nel cielo notturno. Foto del telescopio spaziale Hubble -

(Di martedì 28 agosto 2018) Partito in direzione orbita solare il 25 agosto del 2003, aveva il compito girovagare per lo Spazio per poco più di due. Invece, inaspettatamente, ne sono trascorsi 15 e ancora continua a lavorare per noi. Parliamo dell’osservatorio, forse la missione della Nasa che più ha sorpreso per la straordinaria estensione della sua durata. È attraverso il suo occhio a infrarossi, il quale ci consente di studiare oggetti e fenomeni altrimenti invisibili all’occhio umano, che gli astronomi hanno potuto ricostruire la più precisa mappa della Via Lattea e scovare, pur non essendo progettato per andare a caccia esopianeti, il sistema di oggetti attorno alla stella Trappist-1. In questo video, diffuso dall’Agenziaamericana proprio in occasione di questo importanteversario, ecco tutte le sue scoperte più importanti, tra antiche galassie e buchi ...