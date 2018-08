Il sito del deejay Avicii è stato trasformato in un tributo alla sua memoria

Società ucraina Naftogaz calcola quanto costerà a Kiev lo stop al transito del gas russo - : Yury Vitrenko, direttore commerciale della compagnia energetica Naftogaz, ha dichiarato al portale locale UNN che le perdite di Kiev derivanti dalla rinuncia da parte di Mosca al transito di gas ...

Bellizzi - SA - - Salvatore Esposito apre l'IX edizione del Premio Fabula : ... e poi , mercoledì 5, Vittorio Storaro, direttore della fotografia tre volte Premio Oscar ed i Neri per caso il sestetto salernitano balzato agli onori della cronaca nel 1995 quando con "Le Ragazze" ...

Branicki bussa due volte : il Campobasso batte l'Agnonese nel derby di coppa. Lupi attesi dal Cerignola dell'ex Vittorio Esposito : La cronaca " I Lupi si vedono all'11' con un piattone di D'Orsi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Da Dalt. Il pallone sorvola la trasversale. La risposta locale si registra sull'asse Nyang " ...

Sanremo - ultimo giorno del Moac. Oggi il saluto dell'Amministrazione Comunale agli espositori : ... con la possibilità di fare uno spuntino e bere qualcosa durante la visita ed assistere, ogni sera, a piccoli spettacoli di intrattenimento e poter fruire del Piano-Bar, con buona musica e la ...

La polizia ha perquisito tre case della ex presidente dell’Argentina Cristina Fernández de Kirchner : La polizia argentina ha perquisito tre case di proprietà della ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, coinvolta in uno scandalo di corruzione. Il giudice Claudio Bonadio, che guida l’inchiesta, aveva chiesto la revoca parziale dell’immunità per Kirchner, che è senatrice, The post La polizia ha perquisito tre case della ex presidente dell’Argentina Cristina Fernández de Kirchner appeared first on Il Post.

Scuola - ministro Bussetti ha incontrato i sindacati : ecco l’esito del confronto : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha incontrato ieri una rappresentanza dei sindacati al dicastero di Viale Trastevere. Come riferito dalla Cisl Scuola, l’incontro ha riguardato principalmente il tema degli obblighi vaccinali e dei relativi adempimenti in relazione alla frequenza delle attività scolastiche ma è già prevista una successiva fase di confronto con le forze sociali per quanto riguarda le altre ...

In fiamme deposito di detersivi a Napoli - resta l'ipotesi dell'incendio doloso : La relazione dei vigili del fuoco è attesa per venerdì: solo allora sarà chiaro cosa ha portato all'incendio del deposito di detersivi di via Calata Capodichino, andato a fuoco nella tarda serata di ...

Non solo Louis Sclavis - anche Baustelle e Tony Esposito tra i nomi del Pomigliano Jazz. : ... i seminari di guida all'ascolto a cura del compositore Francesco Nastro e del critico musicale Francesco Varriale , diverse performance artistiche nell'arco del mese, laboratori e spettacoli per ...

Asia Argento - il sito Tmz pubblica il selfie dell'attrice a letto con Jimmy Bennett : Asia Argento è stata tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare le molestie subite dal produttore Harvey Weinstein. Per questo, lo scandalo svelato dal New York Times che ha travolto l'...

F1 - Vettel come Schumacher? Il pilota della Ferrari dà una risposta (sincera) all’importante quesito : Sebastian Vettel sfata il paragone con Michael Schumacher e parla della sua carriera in Ferrari ricca di obiettivi ambiziosi Al ritorno dalle vacanze ed in attesa di affrontare un weekend impegnativo, Sabastian Vettel rilascia un’interessante intervista a Formula1.com. Al sito ufficiale dello sport di cui è protagonista, il tedesco della Ferrari svela particolari importanti della sua carriera, in cui un ruolo importante hanno gli ...

Perdonanza e Jazz italiano per le terre del sisma - sospensione del transito dei mezzi dei cantieri : L'Aquila - I mezzi dei cantieri aperti nel centro storico non potranno transitare e parcheggiare per il tutto il periodo di svolgimento delle manifestazioni della Perdonanza Celestiniana e del Jazz italiano per le terre del sisma. Inoltre, il 28 agosto, giorno del Corteo della Bolla e dell’apertura della Porta Santa di Collemaggio, i cantieri dovranno sospendere la loro attività. E’ quanto prevede un’ordinanza del sindaco, in ragione ...

Raid xenofobo a Macerata : c'è l'esito della perizia psichiatrica su Luca Traini : "Capace di intendere, sparò perché voleva farlo": è questo l'esito della perizia psichiatrica sul giovane che a febbraio...

Gomorra 4 sarà l’ultima stagione della serie? Per Salvatore Esposito “può continuare all’infinito” : Per l'interprete di Genny Savastano, Gomorra 4 non sarà necessariamente l'ultima stagione della serie. D'altronde Sky ha già fatto sapere fin dallo scorso anno di pensare ad un quinto capitolo della saga camorristica nata da un soggetto di Roberto Saviano e ispirata al suo omonimo best seller. Ma Salvatore Esposito va oltre: per l'interprete dell'erede dell'impero dei Savastano Gomorra potrebbe andare avanti per anni, potenzialmente ...