Il simulativo sandbox Damnview : Built From Nothing è stato annunciato per PS4 - Xbox One - Switch - e PC : Sindiecate Arts e Brainwash Gang hanno annunciato che Damnview: Built From Nothing, un simulativo sandbox (che esamina le varie sfaccettature della società occidentale) sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch nel 2019.Come riporta Gematsu, Damnview: Built From Nothing è un simulativo sandbox sulla società occidentale e le sue diverse culture, immergiti in un decadente agglomerato urbano in cui il lavoro precario regna sovrano, dovrai ...