Il Settore viaggi e intrattenimento interrompe la serie di sei rialzi consecutivi | -2 | 78%

Il Settore viaggi e intrattenimento prosegue la serie positiva iniziata lunedì scorso - +4 - 17% - : Teleborsa, - Andamento brillante per il Settore viaggi e intrattenimento, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'EURO STOXX Travel & Leisure. Il comparto viaggi e intrattenimento ha ...

Il Settore viaggi e intrattenimento è in territorio positivo - +1 - 47% - : Teleborsa, - Scambi in positivo per il comparto viaggi e intrattenimento che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Travel & Leisure. Il FTSE Italia Travel & Leisure ha ...

Il Settore viaggi e intrattenimento è in territorio positivo - +1 - 47% - : Scambi in positivo per il comparto viaggi e intrattenimento che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Travel & Leisure . Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a 40.

Il Settore viaggi e intrattenimento dà qualche segnale positivo - +0 - 63% - - giornata euforica per Juventus : Teleborsa, - giornata in moderato rialzo per il comparto viaggi e intrattenimento, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'EURO STOXX Travel & Leisure. Il FTSE Italia ...

Mette il turbo il Settore viaggi e intrattenimento - +3 - 75% - - slancio per Autogrill : Balza il comparto viaggi e intrattenimento a sorpresa, mentre mostra un andamento piatto l' EURO STOXX Travel & Leisure . Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a quota 38.373,71, con un'impennata ...

Si muove in territorio negativo il Settore viaggi e intrattenimento - -0 - 85% - - scambi al ribasso per i Grandi Viaggi : Teleborsa, - scambi negativi per il comparto Viaggi e intrattenimento, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Travel & Leisure. Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a 40.369,04, ...

Si muove in territorio negativo il Settore viaggi e intrattenimento - -0 - 85% - - scambi al ribasso per i Grandi Viaggi : scambi negativi per il comparto Viaggi e intrattenimento , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Travel & Leisure . Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a 40.369,04, in ...

Prevalgono le vendite per il Settore viaggi e intrattenimento - -1 - 10% - : Teleborsa, - Si muove in territorio negativo il comparto viaggi e intrattenimento, che è peggiore dell'EURO STOXX Travel & Leisure. Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a quota 40.840,14 in calo ...

Il Settore viaggi e intrattenimento italiano in territorio positivo - +1 - 22% - : Teleborsa, - Scambi in rialzo per il comparto viaggi e intrattenimento a Milano che segue l'andamento prudente evidenziato dall'EURO STOXX Travel & Leisure. Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a ...

Sottotono il Settore viaggi e intrattenimento italiano - -5 - 31% - - perde molto Juventus - -8 - 40% - : Teleborsa, - Ribasso per il comparto viaggi e intrattenimento a Milano, seguito dall'esordio eccellente dell'EURO STOXX Travel & Leisure. Il FTSE Italia Travel & Leisure ha chiuso a quota 41.357,64 in ...

Sottotono il Settore viaggi e intrattenimento italiano - -5 - 31% - - perde molto Juventus - -8 - 40% - : Ribasso per il comparto viaggi e intrattenimento a Milano , seguito dall'esordio eccellente dell' EURO STOXX Travel & Leisure . Il FTSE Italia Travel & Leisure ha chiuso a quota 41.357,64 in discesa ...

Male il Settore viaggi e intrattenimento italiano - -4 - 84% - - giornata in discesa per Juventus - -6 - 58% - : Rosso per il comparto viaggi e intrattenimento a Milano , che si discosta dal buon andamento dell' EURO STOXX Travel & Leisure . Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a quota 43.613,5 in ribasso ...

Il Settore commodities italiano viaggia molto - +2 - 70% - - exploit di Intek Group - +4 - 03% - : Si muove a passi da gigante il comparto materie prime dell'Italia che fa anche meglio dell' EURO STOXX Basic Resources , con un guadagno di 1.163,96 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a ...