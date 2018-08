: Il Senegal si prepara a elezioni 2019 - TelevideoRai101 : Il Senegal si prepara a elezioni 2019 -

Al via inl'iter per la presentazione delle candidature per lepresidenziali in programma a febbraio. Per formalizzare la candidatura, è necessario raccogliere almeno 52.000 firme nella metà delle 14 regioni del Paese. In pratica ogni candidatura deve essere sostenuta almeno dallo 0,8% degli elettorali.(Di martedì 28 agosto 2018)