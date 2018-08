IL SEGRETO | anticipazioni e trame puntate dal 2 all’8 settembre 2018

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 28 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 28 agosto 2018: Al municipio, comincia il processo a Severo… Alla locanda sono tutti contentissimi perché è nata finalmente la piccola Camelia, figlia di Matias e Marcela! Saul e Prudencio intendono incontrarsi per risolvere la situazione con Julieta, ma le loro intenzioni non sono delle migliori… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO. Ecco ...

Il SEGRETO anticipazioni 28 agosto 2018 : Matias e Marcela genitori. È nata Camelia! : Dopo un parto difficile, Marcela e il marito possono abbracciare la loro piccola Camelia, nella gioia di tutti i loro cari.

Il SEGRETO anticipazioni puntate spagnole : Nicolas è in pericolo : Nuove tragedie e inganni colpiranno Puente Viejo come ci narrano le anticipazioni sulle puntate spagnole de Il Segreto. Sarà Nicolas a rischiare la morte durante le puntate autunnali trasmesse in Italia, ma che in Spagna sono anticipate, vista la diversità di programmazione. Nicolas si metterà nei guai per vendicare la morte della moglie Mariana, il cui assassino potrebbe tornare libero. Cosa accadrà ancora? Il Segreto anticipazioni puntate ...

Il SEGRETO anticipazioni : NICOLAS sta per essere ucciso ma… : Grande pericolo in arrivo per NICOLAS Ortuño negli episodi italiani de Il Segreto in onda in autunno: arrestato per l’omicidio di Tomas Perez De Ayala (Miguel Angel Diaz), l’assassino della moglie Mariana Castañeda (Carlota Barò), il fotografo rischierà addirittura di essere ucciso. Facciamo quindi il punto della situazione per capire meglio che cosa accadrà. Come abbiamo avuto modo di segnalare nei nostri post di anticipazioni sulla ...

Il SEGRETO anticipazioni : Nasce Camelia - figlia di Matias e Marcela : Il Segreto Prosegue su Canale5, sette giorni su sette alle 18.45, l’appuntamento con Il Segreto. La soap spagnola, che in patria si avvicina a tagliare il traguardo delle 2000 puntate, nella non facile collocazione preserale riesce a conquistare una media di circa 1.500.000 spettatori, ed uno share tra il 12 e il 13%. Di seguito le trame degli episodi in onda la prossima settimana. Il Segreto: anticipazioni domenica 26 agosto 2018 Fe e ...

Il SEGRETO anticipazioni : il matrimonio di TIBURCIO e DOLORES : Romantico momento in arrivo nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: DOLORES Asenjo (Maribel Ripoll) e TIBURCIO Comino (Cesar Capilla) convoleranno a giuste nozze. Il lieto evento, come facilmente prevedibile, verrà caratterizzato da una serie di divertenti situazioni. Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio quando arriverà a Puente Viejo la bizzarra Patrocinio Ruzafa (Victoria Martins), la madre di TIBURCIO: dopo essersi ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Julieta si rifiuta di concedersi a Prudencio : L’appassionante sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO] continua ad appassionare il pubblico con i suoi continui colpi di scena. Negli episodi che i telespettatori italiani vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset il mese prossimo Julieta Uriarte - che ricorda sempre di più all’indimenticabile levatrice Pepa Balmes - dimostrera' di non essere ancora riuscita a dimenticare l’ex fidanzato Saul. In particolare la coraggiosa eroina della ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di domenica 26 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 26 agosto 2018: Donna Francisca fa in modo di costringere Julieta a collaborare con Saul… Fe e Marcela sono bloccate per strada e la ragazza comincia ad avere le contrazioni… Fe non sa cosa fare con Marcela e decide di trovare un luogo dove farla partorire. Dopo una lunga notte, finalmente nasce la nuova creatura, una bambina. Intanto a Puente Viejo tutti sono preoccupati per la scomparsa ...

Il SEGRETO anticipazioni : JULIETA e PRUDENCIO stanno per fare l’amore ma… : Il matrimonio tra JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) sarà tutt’altro che rose e fiori: oltre alla cerimonia nuziale momentaneamente interrotta dall’inizio della rivolta operaia capeggiata da Graciano Larraz (Fran Cantos), gli sposini avranno a che fare con una serie di “imprevisti”. Scopriamo insieme tutto quello che accadrà… Dando uno sguardo alle anticipazioni si apprende che, ...

Il SEGRETO / Anticipazioni 25 agosto : il nuovo piano di Francisca per sbarazzarsi di Julieta : Il Segreto, Anticipazioni 25 agosto. Per sbarazzarsi di Julieta, Francisca farà in modo di riavvicinarla a Saul. Cosa ha in mente la perfida matrona di Puente Viejo?(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 08:28:00 GMT)

Anticipazioni Il SEGRETO puntate spagnole : il ritorno di Maria e Gonzalo senza i bambini : Grandi colpi di scena sono in arrivo per tutti gli appassionati della soap opera Il Segreto, in onda tutti i giorni su Canale 5. Le Anticipazioni che arrivano dalla Spagna rivelano che prossimamente assisteremo al tanto atteso ritorno in scena della coppia composta da Maria e Gonzalo, protagonisti indiscussi della terza stagione della soap. Il pubblico da tempo reclamava il loro ritorno, dato che sono tra gli unici protagonisti storici a non ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di sabato 25 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 25 agosto 2018: Donna Francisca e Don Ignacio sono d’accordo affinché la stessa Francisca favorisca la partenza di Julieta… Mauricio comunica che Saul ha avuto un grave incidente… Meliton conferma che c’è stato un crollo in tribunale, cosa che comporterà un rinvio del processo. Tutti credono però che il crollo sia colpa di Francisca e così Carmelo tenta di scoprire se questo ...