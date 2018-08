Il restauro del secolo | riaprirà tra un mese la Cappella della Sindone dopo il rogo del

Porsche 911 Turbo - Terminato il restauro della 993 Project Gold : La Porsche ha tolto i veli alla Project Gold, una 911 Turbo 993 totalmente restaurata dal reparto Classic della Casa di Zuffenhausen. Nonostante la sportiva sia stata presentata nella stessa giornata dell'apertura della Monterey Car Week, non sarà presente a Pebble Beach, ma debutterà il 27 di settembre a Laguna Seca in occasione della Porsche Rennsport Reunion che concluderà i festeggiamenti per i 70 anni del costruttore tedesco. A un mese ...

Formento Restauri di Finale Ligure scelta per il restauro del Castello di Ivrea : Un altro importante traguardo è stato conquistato da Formento Restauri , azienda specializzata nel restauro in quota con sede nella zona industriale sulla strada per Calice Ligure e Perti, a ...

Volotea partecipa al restauro del sipario storico di Giuseppe Sciuti : La compagnia collega Palermo con 25 destinazioni, 19 delle quali operate in esclusiva, supportando l'economia locale e ha creato presso lo scalo 50 posti di lavoro con personale assunto a livello ...

Il restauro del Duomo di Milano nel nome di Enrico Mattei : ... e se non ci riuscirò io, ci riusciranno quei popoli che il petrolio ce l'hanno sotto i piedi" scrisse, guarderà spiritualmente d'ora in avanti dal Duomo di Milano ad un mondo profondamente cambiato ...

Finito restauro del Cartone di Raffaello : L'opera, a quanto si è saputo, il Cartone preparatorio più grande al mondo , 285x804cm, potrebbe essere nuovamente visitabile a ottobre, nella stessa sala in cui era esposto e che nel frattempo sarà ...

Firenze. Al via il restauro delle Rampe del Poggi : Al via il restauro del complesso delle Rampe e delle Vasche che da Porta San Niccolò salgono verso piazzale Michelangelo,

Fontanella storica scompare dopo il restauro del palazzo in centro a Roma - i residenti : 'E' stata rubata' : Una Fontanella a muro è 'scomparsa' dalla facciata di un palazzo a via della Tribuna di San Carlo, nel rione Campo Marzio, in centro storico. A denunciare la vicenda è Giovanni Piccirillo, un ...

Estella - restauro choc rovina statua di San Giorgio/ Foto dell'opera diventa virale : sindaco furioso : Un restauratore improvvisato ha colpito ancora in Spagna, dopo il disastro su un affresco di qualche anno fa, rovinando una statua lignea del XVI secolo, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:16:00 GMT)

Martin Scorsese - la lezione a Bologna : “Dalle inquadrature alla luce - fino al restauro delle pellicole. Ecco il mio cinema” : A lezione da Martin Scorsese. Un’oretta appena. Un saggio di cinema che incanta. Camicia blu, giacca nera, scarpe e calze nere e pantaloni blu. Scorsese elegante bicolore e la “masterclass” al Cinema Ritrovato 2018 di Bologna. Sul set del Teatro Comunale va in scena il valore del ricordo e del restauro, la storia e il senso del cinema. Perché Scorsese è il cinema. E perdersi in questa retorica ovvietà da nostalgici è qualcosa che volevamo ...