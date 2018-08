Il ragazzo nano escluso dal corso di cucina? Ora lo assume Gordon Ramsay

ilgiornale

(Di martedì 28 agosto 2018) Per Louis Makepeace c"è il lieto fine. Ilinglese di 18 anni affetto da nanismo, per questodaldidi un college del Worcestershire (sì, da dove proviene la famosa salsa agrodolce perre), è stato "assunto" da.E così, se ieri vi raccontavamo la sua diatriba con l"istituto scolastico - che lo aveva respinto con la seguente imbarazzante motivazione: "potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza degli altri 14 studenti che potrebbero inciampare in lui" - oggi la bella notizia. Con il famoso e stellatissimo chef che gli ha offerto un posto come tirocinante in una delle sue cucine in Inghilterra.La dimostrazione di solidarietà e l"offerta di lavoro è arrivata via social, Twitter per l"esattezza, doveha condiviso un articolo di un giornale britannico che raccontava la disavventura del giovane, commentandola così: "Disgusting ...