Il progetto per scassinare il portone di Bruxelles

Palermo - il progetto dei tifosi : 'Doniamo un euro per ogni gol subito dal Frosinone' : 'Crediamo che l'essenza dello sport , qualunque esso sia, stia nei valori di lealtà , correttezza e rispetto per l'avversario . Lanciare dei palloni in campo durante una finale dei playoff del ...

Crollo di Genova - Renzo Piano dona progetto per ricostruzione : L'archistar Renzo Piano ha donato alla città di Genova una "idea di ponte" che si è concretizzata in un plastico fatto trasportare in Regione Liguria. "Non credo ai tempi record per laricostruzione - ha detto - credo nei tempi giusti, bisogna fare presto ma non in fretta".

Siti UNESCO : la Sicilia ospita il progetto che mette in rete 5 regioni del Sud Italia per la valorizzazione dei territori : Dal 2 al 5 settembre, la Sicilia ospiterà il progetto rete Siti UNESCO, elaborato dall’Associazione Province UNESCO Sud Italia e promosso dall’Upi (Unione delle Province d’Italia). Dopo la presentazione ufficiale a Matera, in Basilicata, lo scorso 18 luglio, e le tappe in Puglia, Campania e Sardegna, è la volta della Sicilia accogliere il progetto nato con l’obiettivo di dar vita ad una rete tra i territori del Sud Italia che ospitano un sito ...

Spazio - missione Rosetta : un nuovo modello per la cometa 67P grazie al progetto Miard : I dati raccolti dalla sonda Rosetta durante la sua memorabile missione hanno contribuito alla creazione di un nuovo modello che aiuterà gli scienziati a conoscere meglio la storia di questo straordinario oggetto celeste. Il team di Miard, (Multi-instrument Analysis of Rosetta Data) diretto da Nicolas Thomas dell’Università di Berna, un progetto di ricerca internazionale della durata di 30 mesi, ha combinato i dati raccolti da diversi strumenti ...

Microsoft : archiviato il progetto di un visore VR per Xbox : A quanto sappiamo Microsoft non si è mai mostrata interessante nel realizzare un visore per la realtà virtuale dedicato alla sua console Xbox One, ma come riporta Engadget in fondo un progetto c'è stato, anche se non è giunto a buon fine.Ci sarebbe stato infatti un progetto per un VR headset per Xbox One in fase di sviluppo, ma il tutto è sfumato in un nulla di fatto per mancanza della tecnologia adatta. Secondo fonti interne a Microsoft, la ...

Riace - la Rete dei comuni solidali lancia raccolta fondi per il progetto di accoglienza : La Rete dei comuni solidali, Recosol, ha avviato una raccolta fondi finalizzata a permettere di andare avanti al progetto di accoglienza dei migranti a Riace, in Calabria, dopo che sono state sospese ...

Tragedia del Raganello : sopralluogo della Procura e progetto per rendere sicure le gole dove sono morte 10 persone : Raganello: mentre si susseguono i funerali delle 10 vittime i tecnici nominati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari nei prossimi giorni compiranno un sopralluogo nelle gole teatro della ...

Cassano : 'Genovesi qui per solidarietà. Futuro? Cerco progetto serio non per soldi. Scudetto è già della Juve' - : Prima di giocare Cassano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: 'E' stato un momento molto triste per me tanto da aver vissuto questa tragedia male, molto male. Francamente drammi di tali dimensioni e ...

Eurowings - nove mesi per grande progetto : in flotta 77° Airbus A320 ex Air Berlin : Un grande progetto realizzato in tempi record: lunedì 27 agosto, Eurowings, compagnia tedesca low cost sussidiaria di Lufthansa con sede a Dusseldorf, integrerà nella propria flotta, dopo solo nove ...

Siti Unesco - tappa in Sardegna per il progetto che mette in rete 5 regioni nel Sud Italia : Dopo la presentazione ufficiale a Matera, in Basilicata, lo scorso 18 luglio, e le tappe in Puglia e Campania, la Sardegna ospita, quest’oggi, venerdì 24 agosto, il progetto rete Siti Unesco, elaborato dall’Associazione Province Unesco Sud Italia e promosso dall’Upi (Unione delle Province d’Italia). Interessati 14 Siti Unesco del Meridione: i Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera (MT), la Costiera Amalfitana (SA), il Parco Nazionale ...

La Figc punta sul calcio femminile : sovvenzione dall’Uefa per un progetto : Per la prima volta la Figc ha ottenuto l’assegnazione dell’UEFA Research Grant Programme, programma di finanziamento per la realizzazione di ricerche in varie discipline accademiche L'articolo La Figc punta sul calcio femminile: sovvenzione dall’Uefa per un progetto è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.