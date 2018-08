Il piano della Chiesa per raddoppiare i posti per i migranti. In Italia e in Europa : raddoppiare l'accoglienza dei migranti nelle strutture diocesane, fino a 30-40 mila posti aggiuntivi. Secondo quanto riporta Il Messaggero nella sua edizione cartacea è l'impegno cui pensa la Chiesa dopo essersi già fatta carico di cento migranti della nave Diciotti che saranno ospitati dalla Cei in una struttura a Rocca di Papa, alle porte di Roma. Il progetto della Chiesa Si apre dunque una nuova fase, in cui la ...

'Assumeremo 450mila statali' - il piano della ministra Giulia Bongiorno - : Quanto ai costi dell'operazione, stimati dalla stampa in circa 31 miliardi, il ministro ha precisato di non aver ancora discusso del suo piano con il collega dell'Economia, Giovanni Tria, e che la ...

Pensionati - il piano della Lega : "paradiso" fiscale nel Sud Italia : Mentre i grillini sono impegnati nella crociata che molto probabilmente porterà a un taglio sull'assegno delle pensioni, la Lega studia un piano per concedere sgravi fiscali ai Pensionati che si trasferiranno nei paesi spopolati di Sardegna, Sicilia e Calabria.Matteo Salvini parla più chiaramente di un "modello Portogallo" per il nostro Paese che dovrà essere sempre più capace di attrarre i Pensionati anche dall'estero: "Penso anche a un'idea ...

Palma di Maiorca - 23enne precipita dal 12esimo piano : “Vittima della moda del balconing” : Il fenomeno del cosiddetto “balconing”, esploso ormai da qualche estate, sembra aver fatto un’altra vittima in Spagna. Un giovane tedesco lunedì sera si è appeso penzoloni dalla ringhiera del dodicesimo piano dell’hotel in cui alloggiava e, dopo aver fatto alcune flessioni, è precipitato nel vuoto.Continua a leggere

Solo chi ha smarrito il senso della realtà può porre Asia Argento sullo stesso piano di Harvey Weinstein : ... possiamo dunque concordare che la donna è caratterizzata da una vulnerabilità creaturale che non rende possibile l'affermazione secondo cui nel mondo reale, che non è il mondo morale o legale, le ...

Statali - il piano della Bongiorno : “450mila assunzioni entro il 2019” : Il ministro per la Pubblica amministrazione ha annunciato la volontà di anticipare al prossimo anno le assunzioni previste...

La guida che andò a Rigopiano - la famiglia in vacanza : le vittime della piena del torrente : Chi sono i turisti morti nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Sono 33 in...

Tra le vittime della tragedia del torrente - c'è Antonio : soccorritore volontario a Rigopiano : Tra le vittime della tragedia del Raganello c'è una delle guide che accompagnavano gli escursionisti tra le gole della zona. Antonio De Rasis, 32 anni, volontario di protezione civile, non sposato, era stato tra i soccorritori intervenuti dopo la valanga che distrusse un albergo a Rigopiano. "Sicuramente - ha detto il sindaco di Cerchiara Antonio Carlomagno - con la sua alta esperienza, nel contesto di questo dramma improvviso, ...

Lecce - Festa di Sant'Oronzo 2018 : programma della tre giorni e piano del Traffico : Le tre Porte della città, Porta Napoli, Porta San Biagio e Porta Rudiae, richiameranno i visitatori con spettacoli di danza, musica e con il mercatino del vintage e del modernariato. Anche in ...

Leoni Ghergo (FI Giovani) : “Avviare subito piano di manutenzione e controllo delle infrastrutture della Capitale” : Roma – “La tragedia di Genova impone di avviare, senza indugi, un piano straordinario di manutenzione e controllo di ponti e viadotti sul territorio romano – dice Simone Leoni Ghergo, Vicecoordinatore di Forza Italia Giovani Roma appellandosi al sindaco Raggi -. Le infrastrutture non possono essere ritenute materia di secondo piano: necessitano di investimenti, controlli e manutenzioni periodiche al fine di garantire un adeguato ...

Offerta Iliad da 6 - 99 euro : ecco i dettagli della nuova promozione e il confronto con il vecchio piano tariffario : nuova Offerta Iliad da 6,99 euro Offerta Iliad da 6,99 euro: ecco i dettagli della nuova promozione e il confronto con il vecchio piano tariffario Iliad è la compagnia di telefonia mobile francese che ...

Crollo del ponte a Genova - Cingolani - Iti - : «Subito un piano per non frenare le ambizioni della città» : «Il danno di immagine è enorme. Con l'Istituto italiano di Tecnologia attiriamo talenti da tutto il mondo. Abbiamo 1.600 ricercatori e la metà vengono da 60 nazioni, perciò abbiamo bisogno di un Paese ...

