Il Papa e il dossier sugli abusi «Francesco amareggiato | ma non pensa alle dimissioni»

Papa Francesco e la risposta - nei fatti - al dossier di Viganò su lobby gay e molestie : Per questo ha scelto di rivolgersi ai fedeli di tutto il mondo. «Quando si vede qualcosa, parlare subito», ripeteva domenica. Il problema sono le resistenze dall'interno. «La rabbia non finisce ...

Pedofilia - le accuse al Papa : dossier Viganò - tremano i cardinali : Per la Chiesa è arrivato il tempo delle domande dopo l?atto di denuncia dell?ex nunzio degli Stati Uniti che ha puntato l?indice sul pontefice, accusandolo con un memoriale...

PEDOFILIA - CARLO MARIA VIGANÒ VS Papa / Osservatore Romano : “dossier è opposizione interna a Francesco” : PAPA Francesco, l'attacco di mons. VIGANÒ sul caso McCarrick: "il Pontefice si dimetta, coprì un pedofilo". Il documento anti-Vaticano dell'ex nunzio e la replica di Bergoglio(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 19:40:00 GMT)

Il dossier di monsignor Carlo Viganò che accusa Papa Francesco : 'Sapeva degli abusi sui minori' : Occorre abbattere l'omertà con cui vescovi e sacerdoti hanno protetto loro stessi a danno dei loro fedeli, omertà che agli occhi del mondo rischia di far apparire la Chiesa come una setta, omertà non ...