Il Napoli si prepara alla sfida contro la Sampdoria in trasferta

Blastingnews

: - Spazio_Napoli : - Dalla_SerieA : Il Mattino - Ancelotti prepara il Napoli a 4 stelle - - sscalcionapoli1 : Ancelotti prepara un Napoli a quattro stelle: sempre più conferme sul 4-2-3-1 -

(Di martedì 28 agosto 2018) Il campionato delè cominciato nel migliore dei modi vincendo già due partiteavversari temibili che avrebbero potuto mettere in difficoltà in qualsiasi modo la squadra di Ancelotti. Intorno all'ambiente partenopeo va detto, inoltre che regnava molta perplessità anche a causa di un mercato a ribasso; i tifosi azzurri infatti si aspettavano grandi nomi in arrivo grazie all'approdo di Ancelotti. Cosi non è stato, ma i tifosi deldopo i 6 punti in classifica possono davvero solo sorridere di fronte a questa squadra. Ancelotti sembra già aver conquistato il popolo azzurro e le vittorie ottenuteLazio e Milan ne hanno rafforzato ancora di più la sua posizione. Il tecnico ha avuto rispetto del lavoro di Sarri andando a non modificare poco nella testa e nel modo di giocare. Le uniche novità del tecnico riguardano il modulo e alcune scelte in mezzo al campo dettate ...