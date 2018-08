Il ministro Toninelli | “L’unica soluzione  ora è nazionalizzare” 

Ponte Morandi - il ministro Toninelli al Parlamento : “Rivedremo le concessioni. Autostrade ha guadagnato miliardi e investito poco” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è intervenuto in Parlamento per parlare del crollo del Ponte Morandi a Genova e della concessione alla società Autostrade: "Questo Governo farà di tutto per rivedere integralmente il sistema delle concessioni e degli obblighi convenzionali, valutando di volta in volta se l'interesse pubblico sia meglio tutelato da forme di nazionalizzazione oppure dalla rinegoziazione dei contratti in essere in modo ...

Ponte Morandi - ministro Toninelli : “Il crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità” : “Il crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità. Ma è un evento che conferma drammaticamente quello che questo Governo e questo Ministero hanno sostenuto fin dal loro insediamento. Nelle linee programmatiche lo scrivemmo chiaramente: la prima vera grande opera di cui ha bisogno questo Paese è un imponente e organico piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro territorio e delle nostre infrastrutture ...

Autostrade - il ministro Toninelli : "Rivedere tutte le concessioni" : Il ministro Toninelli ha riferito in Parlamento su quanto accaduto a Genova. Il ministro di fatto ha parlato in Parlamento della concessione ad Autostrade e ha spiegato qual è il piano del governo nella sfida sulla revoca della concessione alla società che gestisce proprio il tratto interessato dal crollo. "Con il governo D'Alema inizia l'immenso business dell'asfalto per i privati. I giornali dell'epoca parlarono di 'volata in solitaria di ...

Salini contro Toninelli : 'E' il ministro degli slogan' : L'europarlamentare del territorio in difesa del territorio contro il ministro espressione del territorio. Massimiliano Salini d'attacco, Danilo Toninelli nel mirino. Fronte d'accusa: le posizioni del ...

Toninelli - le vacanze del ministro diventano un caso. Pd : «È in Costa Azzurra - altro che lavoro» : Le vacanze del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli sono diventate un caso. Dopo il selfie del grillino con la moglie, adesso un'altra foto sta facendo scoppiare le polemiche. Soprattutto in ...

Toninelli - le vacanze del ministro diventano un caso. Pd : 'È in Costa Azzurra - altro che lavoro' : Le vacanze del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli sono diventate un caso. Dopo il selfie del grillino con la moglie, adesso un'altra foto sta facendo scoppiare le polemiche. Soprattutto in ...

TONINELLI - SELFIE AL MARE : PD-FI "DIMETTITI"/ Malpezzi all'attacco : "ministro per caso" : SELFIE di TONINELLI scatena social e opposizioni: Renzi, "non riferisci in Parlamento e vai al MARE?". La replica del Ministro, "mi fate ridere, seguo Genova e il Mit da qui"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:49:00 GMT)

Toninelli - selfie al mare con la moglie : FI chiede le dimissioni del ministro : Il ministro Danilo Toninelli finisce di nuovo nella bufera. Solo pochi giorni fa il titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti era stato accusato dalle opposizioni di diffondere fake news tramite social network. Ora, è sempre un post social a tenere sulla graticola l’esponente pentastellato: un selfie scattato al mare con la moglie gli ha fatto guadagnare una buona quantità di insulti e anche una richiesta di dimissioni da parte di Forza ...

Le polemiche sul selfie del ministro Toninelli - dopo Genova : Basta un selfie e la polemica infiamma il riposo che il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha deciso di concedersi al mare con famiglia. Tutto nasce da un post pubblicato su Instagram ...

Le polemiche sul selfie del ministro Toninelli - dopo Genova : Basta un selfie e la polemica infiamma il riposo che il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha deciso di concedersi al mare con famiglia. Tutto nasce da un post pubblicato su Instagram che fa insorgere le opposizioni. Il titolare del Mit appare in foto con la moglie, e tanto di cappellino della Guardia costiera, e scrive: "Qualche giorno di mare con la famiglia con l'occhio sempre vigile su ciò che accade in ...

TONINELLI - SELFIE SCATENA SOCIAL/ Forza Italia durissima : "Oltraggio a vittime Genova - ministro si dimetta" : SELFIE di TONINELLI SCATENA SOCIAL e opposizioni: Renzi, "non riferisci in Parlamento e vai al mare?". La replica del Ministro, "mi fate ridere, seguo Genova e il Mit da qui"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 00:32:00 GMT)

Il ministro Toninelli insiste : "Nazionalizzare? È conveniente" : La nazionalizzazione delle autostrade "sarebbe conveniente". Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, in un'intervista al Corriere della Sera, torna a caldeggiare l'idea di nazionalizzazione. "Pensi a quanti ricavi e margini tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare non per elargire dividendi agli azionisti, ma per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza delle nostre strade. Autostrade ha accumulato 10 miliardi ...

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli rilancia la nazionalizzazione delle autostrade : "I ricavi dei pedaggi per servizi migliori" : La nazionalizzazione delle autostrade "sarebbe conveniente" perché ricavi e margini "tornerebbero in capo dallo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare non per elargire dividendi agli azionisti, ma per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza delle nostre strade". Dalle colonne del Corriere della Sera è il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a rilanciare l'idea del governo di nazionalizzare ...

Ponti e viadotti - Barbuto - M5S - : al ministro Toninelli segnalate le criticità crotonesi : di Redazione Crotone24news.it Oltre al ponte di Celico , Cs, segnalati il Cavalcavia Nord e il Cavalcavia sul fiume Neto in contrada Bucchi. «In seguito al grave lutto che ha colpito l'Italia intera, ...