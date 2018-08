Il ministro che va oltre la legge 

Il ministro Giulia Bongiorno è il più ricco del governo. Luigi Di Maio pubblica anche le dichiarazioni dei redditi dei familiari : Sul sito di Palazzo Chigi sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi di circa la metà degli esponenti del governo Lega-M5S. la più ricca dell'esecutivo è l'avvocato e ministro della Funzione pubblica Giulia Bongiorno, a seguire si trovano il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario agli Affari Ue Luciano Barra Caracciolo. Luigi Di Maio ha allegato alla dichiarazione anche i redditi dei familiari.Continua a leggere

Di Maio ha detto che Salvini deve restare ministro anche se indagato : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è indagato e il lavoro della magistratura va rispettato. Ma Salvini non ha violato il codice etico dei ministri contenuto nel contratto di governo, quindi 'deve ...

Luigi Di Maio ha chiesto le dimissioni del ministro dell’Interno perché indagato (due anni fa) : Nel 2016 commentò in maniera molto netta la notizia di un'indagine su Angelino Alfano: a qualcuno ricorda qualcosa? The post Luigi Di Maio ha chiesto le dimissioni del ministro dell’Interno perché indagato (due anni fa) appeared first on Il Post.

ILVA - TUTTE LE CONTRADDIZIONI DI Di MAIO/ Ultime notizie - Calenda : "ministro ha capito che non più chiuderla" : ILVA, il parere dell'Avvocatura di Stato sull'offerta di Arcelor Mittal. Di MAIO: "Forti criticità, ma la gara non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 22:54:00 GMT)

Nave Diciotti - Salvini fa scendere i minori e attacca Fico : "Il ministro sono io" | La replica : "Eletto perché Stato difenda la dignità umana" : Mentre la Procura di Agrigento ha aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della Nave Diciotti dei 177 migranti, duro botta e risposta a distanza tra il ministro dell'Interno e il presidente della Camera

Toninelli - le vacanze del ministro diventano un caso. Pd : «È in Costa Azzurra - altro che lavoro» : Le vacanze del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli sono diventate un caso. Dopo il selfie del grillino con la moglie, adesso un'altra foto sta facendo scoppiare le polemiche. Soprattutto in ...

Toninelli - le vacanze del ministro diventano un caso. Pd : 'È in Costa Azzurra - altro che lavoro' : Le vacanze del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli sono diventate un caso. Dopo il selfie del grillino con la moglie, adesso un'altra foto sta facendo scoppiare le polemiche. Soprattutto in ...

Ascea - il ministro all'Ambiente sorprende diportisti che sversano in mare : Sergio Costa era in vacanza con la famiglia in Cilento, ha notato chiazze di sapone e ha fotografato lo sversamento: la Guardia costiera ha multato i responsabili

Diciotti - piovono le critiche su Salvini ma il ministro non fa passi indietro : Teleborsa, - La questione migranti rimane ancora in primo piano , mentre la nave della marina militare "Diciotti" , con 177 persone a bordo, resta attraccata al porto di Catania , ma la situazione non ...

Le polemiche sul selfie del ministro Toninelli - dopo Genova : Basta un selfie e la polemica infiamma il riposo che il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha deciso di concedersi al mare con famiglia. Tutto nasce da un post pubblicato su Instagram ...

Le polemiche sul selfie del ministro Toninelli - dopo Genova : Basta un selfie e la polemica infiamma il riposo che il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha deciso di concedersi al mare con famiglia. Tutto nasce da un post pubblicato su Instagram che fa insorgere le opposizioni. Il titolare del Mit appare in foto con la moglie, e tanto di cappellino della Guardia costiera, e scrive: "Qualche giorno di mare con la famiglia con l'occhio sempre vigile su ciò che accade in ...

Il ministro che va in ospedale in bici per partorire : Succede in Nuova Zelanda, dove Julie Anne Genter ha pedalato per circa un chilometro per arrivare al City Hospital Auckland

GAETANO GIFUNI È MORTO/ Fu anche ministro per 3 mesi : poi al suo posto arrivò Sergio Mattarella.. : Se ne va GAETANO GIFUNI, ex segretario generale del Quirinale simbolo delle istituzioni. Ha affiancato due Presidenti della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 18:26:00 GMT)

REVOCA CONCESSIONI AUTOSTRADE - STRAGE PONTE GENOVA/ Salvini - "ministro che ha firmato distratto o incapace?" : REVOCA delle CONCESSIONI ad AUTOSTRADE per l'Italia dopo crollo del PONTE Morandi a GENOVA: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 16:55:00 GMT)