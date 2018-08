Il Milan studia la strategia per il FPF | obiettivo Voluntary Agreement

Milan - Milinkovi-Savi resta un sogno ma Leonardo studia un piano : Per il serbo della Lazio servono oltre 100 milioni, ma i rossoneri non hanno rinunciato al grande colpo

Inter su Di Maria : i nerazzurri studiano la strategia per portarlo a Milano : L'Inter è stata tra le squadre più attive, fino a questo momento, in questa sessione di Calciomercato. La societa' nerazzurra è riuscita nell'impresa di realizzare quasi cinquanta milioni di euro di plusvalenze, chiudendo il bilancio in pareggio entro il 30 giugno senza cedere nessun big. In entrata, invece, sono gia' cinque gli acquisti, che hanno gia' cambiato in parte il volto alla rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Ma non è finita qui ...