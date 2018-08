Il Milan carica Higuain | ma contro la Roma è sempre dura per il Pipita

Milano città dei single : la carica dei 400 mila : milano città di single ma anche con quasi 6 mila famiglie numerose, composte da 6 o più persone. A confermarlo i

Milan - Leonardo e Maldini fanno visita alla squadra : Gattuso chiede una… scarica positiva : I due dirigenti del Milan si sono presentati a Milanello alla ripresa degli allenamenti, parlando con la squadra e soprattutto con Gattuso E’ cominciato ufficialmente il nuovo corso del Milan, Leonardo e Maldini infatti hanno incontrato per la prima volta la squadra di rientro dagli Stati Uniti esprimendo le proprie idee e i progetti della nuova società. E’ stata l’occasione anche per il primo faccia a faccia tra i due ...

Bonucci nel limbo : alla Juve non lo rivogliono e il Milan lo ha scaricato : Le parole di Marotta e quelle di Leonardo hanno isolato il difensore, che non prende in considerazione l'opzione estero

Milan - carica Leonardo : “Bonucci? Partito tutto da un suo desiderio. Gattuso resta - mai sentito Conte” : carica Leonardo- Leonardo si (ri)presenta ai suoi tifosi rossoneri e carica l’ambiente Milan. “Milan ai Milanisti”, Leonardo è pronto a riprendere in mano la voglia di far riavvicinare il pubblico rossonero al Milan. Una conferenza stampa carica di forti motivazioni, dove Leonardo ha fatto il punto della situazione sul mercato e su Gattuso. Leonardo SI […] L'articolo Milan, carica Leonardo: “Bonucci? Partito tutto ...

A2A : in discarica solo 1% dei rifiuti - a Milano risorse per 565 mln euro : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – solo l’1% dei rifiuti urbani raccolti da A2A finisce in discarica. Nel 2017, il gruppo quotato ha migliorato di 7 punti percentuali il risultato medio della raccolta differenziata nei comuni serviti, raggiungendo il 63,2%; il 99% dei rifiuti urbani raccolti è stato avviato a recupero di materia o energia. E’ uno dei risultati contenuti nel Bilancio integrato e Bilancio di sostenibilità presentati a ...

Il Ninja infiamma l'Inter. Nainggolan a Milano - i tifosi impazziti e Spalletti carica : 'Quello che serviva' : LaPresse Dì la tua 0 Dì la tua 0 Radja Nainggolan alle ore 20.25 ha raggiunto il 'Meliá' di Milano per ricevere il primo abbraccio dei suoi nuovi tifosi. tifosi che, riporta La Gazzetta dello Sport , hanno risposto come meglio non avrebbero potuto, con cori a non finire dopo un'attesa che durava dalle 16, quando i primi appassionati hanno fatto capolinea all'esterno dell'hotel, il quartier ...