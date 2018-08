Il giornalismo non si fermi al cui prodest? | ma scavi sulle accuse di Viganò

huffingtonpost

(Di martedì 28 agosto 2018) L'argumentum ad hominem è una classica fallacia logica evidenziata in ogni manuale. Consiste nel respingere un'affermazione non già entrando nel merito (chiedendo prove o confutando quelle addotte) bensì invocando le malvagie intenzioni di chi l'affermazione ha avanzato.Chiunque scriva o parli sui media sa perfettamente, anche se crede nella Trinità e nella Verginità della Madonna, che l'argumentum ad hominem come argomento vale zero. Eppurecircostanziatedi monsignor Viganò a pezzi consistenti e da novanta del Sacro Collegio, e infine anche a Francesco, è partita tutta e solo una quadriglia di argumenta ad hominen, una sarabanda di cui, una rimozione catafratta e azzerante delle minuziosedi cui sopra.E dire che la vocazione delsarebbe proprio dar conto dei fatti. Dunque, di fronte ad...