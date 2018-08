I rumori e i silenzi dell' autismo

huffingtonpost

(Di martedì 28 agosto 2018) È più forte di me, quando rientro dalle vacanze mi viene spontaneo fare un bilancio, cercare di raccogliere tutti i pezzi in un'unica immagine, confrontare quello che è accaduto con quanto io mi aspettavo o avevo previsto.Il nostro è stato, in primis, un viaggio bellissimo che ci ha portati al Nord del mondo. San Pietroburgo, poi Helsinki e tante zonea Finlandia visitate on the road fino alla Lapponia. E se l'obiettivoe ferie è quello, fatidico, di "staccare la spina" (oltre, va da sé, a seguire scrupolosamente le indicazionia Lonely Planet, assaggiare ogni genere di piatto locale crogiolandoti nell'illusione del "comunque cammino molto, non ingrasserò"), penso di esserci riuscita. Ma in modo diverso da come lo avevo immaginato.Ero partita con il mantra del "NON penserò a nulla, NON penserò a nulla". Si ...