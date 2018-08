gossipnews.tv

: I reali tremano! Lady Diana Spencer ha una figlia segreta!: - GossipNews_Tv : I reali tremano! Lady Diana Spencer ha una figlia segreta!: -

(Di martedì 28 agosto 2018) Incredibile! Dopo vent’anni dal tragico destino di, si è venuto a scoprire che ha unainiziano a tremare! Scopriamo insieme di che cosa sono colpevoli! Il 31 agosto, ricorre il 21esimo anno in cui la principessa, perse tragicamente la vita insieme alla sua dolce metà, Dodi Al Fayed. In molti hanno urlato al complotto ordito dalla famiglia reale. Tanti sono stati coloro i quali hanno asserito che la donna, al momento dell’incidente, aspettasse un bambino. La sua vita terrena non è stata delle più semplici, Carlo la tradiva continuamente con Camilla, ma soprattutto doveva sottostare alle regole rigide imposte dalla Regina Elisabetta. A distanza di anni dalla sua morte, sono emersi dei documenti scottanti. Tali attestati, proverebbero cheha unasegreta. A dare la notizia, è stato il settimanale “Novella ...