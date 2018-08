I piloti italiani di Ryanair hanno approvato il primo contratto collettivo che la

I piloti italiani di Ryanair hanno approvato il primo contratto colletivo che la compagnia ha sottoscritto in Europa : I 300 piloti italiani iscritti all’ANPAC (il sindacato dei piloti d’aereo) hanno approvato con un referendum il contratto collettivo che la compagnia aerea Ryanair ha accettato di firmare. È il primo contratto collettivo che Ryanair sottoscrive in Europa, e la The post I piloti italiani di Ryanair hanno approvato il primo contratto colletivo che la compagnia ha sottoscritto in Europa appeared first on Il Post.