I migranti puntano sulla Spagna | forse il risultato della linea dura di Salvini

I migranti puntano sulla Spagna : la linea dura di Salvini paga : L’Italia non è più il principale Paese di approdo per i barconi carichi di migranti che solcano il Mediterraneo, superata ormai di gran lunga dalla Spagna. È questo il dato più significativo contenuto nel recente rapporto dell’Unhcr, l’Agenzia Onu che si occupa di rifugiati, richiedenti asilo e migrazioni. Secondo i numeri forniti dall’Unhcr, inoltre, gli sbarchi nelle coste sud dell’Europa sono notevolmente diminuiti nell’ultimo anno. ...

Dia : le mafie straniere in Italia puntano sul traffico dei migranti : Dia: le mafie straniere in Italia puntano sul traffico dei migranti Per la Direzione investigativa antimafia in questo affare sono coinvolti "maghrebini, soprattutto libici e marocchini”. Su Roma, invece, si evidenzia come la situazione sia sempre più simile a quella di alcune aree del Mezzogiorno Parole ...