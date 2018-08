“I migranti? Pensateci bene…” Papa Francesco ha voluto vedere quei video choc

caffeinamagazine

(Di martedì 28 agosto 2018) Ilche mostra chi scappa da fame e guerre, è troppo cruento, scrive L’Avvenire, mahavederlo. Ha osservato in silenzio quelle immagini, arrivate in Italia insieme ai superstiti, in quello che viene definito lager libico e che il quotidiano riporta in minima parte. Sono immagini drammatiche che, una volta viste, difficilmente si possono dimenticare. Come gli occhi imploranti di un ragazzo in lacrime che scalcia per allontanare i torturatori che lo picchiano mentre è a terra. Almeno cinque contro uno. E nessuno che smetta. “Si divertono mentre picchiano più duro – scrive Nello Scavo nell’articolo – Lo pugnalano trasformando il volto del ragazzo in una poltiglia, fino a quando la pelle nera si ricopre di sangue e polvere e si impasta nel fango che ha il colore della morte, ma la morte non arriva”. Non c’è via di fuga in quella ...