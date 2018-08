“I migranti andrebbero annegati al largo” Post choc della dottoressa del Pronto Soccorso

“ migranti andrebbero annegati”/ Spoleto - bufera su medico dell'ospedale per post choc su Facebook : Spoleto , bufera su medico dell'ospedale per post choc su Facebook : “Migranti andrebbero annegati” . Avviato procedimento disciplinare nei confronti di una dottoressa. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:04:00 GMT)

"I migranti? Andrebbero annegati". Polemiche per il post shock della dottoressa di Spoleto : I migranti "Andrebbero annegati al largo": a scriverlo su Facebook una dottoressa in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Spoleto. La notizia è riportata oggi dal Messaggero sulle pagine locali.Secondo il quotidiano i migranti sono stati definiti dalla dipendente dell'Usl Umbria 2 "negracci con le Nike e trippe piene" mentre la scabbia viene messa in relazione con le "violenze perpetuate". L'Usl ha confermato all'ANSA, come ...